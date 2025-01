"Prema Partizanu budite kao prema djetetu, kritikujte pa podržite": Srđan Blagojević pred debi u Humskoj

Novi trener crno-bijelih oglasio se pred svoj superligaški debi na klupi crno-bijelih.

Partizan u subotu od 18.30 igra prvi takmičarski meč pod vođstvom novog trenera Srđana Blagojevića, protiv Spartaka iz Subotice u Humskoj. Uoči prvog "proljećnog" kola, šef struke crno-bijelih oglasio se i prenio u kakvom je trenutku ekipa.

"Tri nedjelje radimo zajedno i taj period sam po sebi nije pretjerano veliki, ali smo svjesni činjenice da nemamo vremena da čekamo i da se od nas očekuju ne samo kvalitetne igre, već i rezultati. Da li je ekipa spremna? Na određenom smo nivou koji svakako može da bude i viši. Nedostaju nam nedjelja-dvije, ali takmičenje ne može da čeka", rekao je on.

"Sve je proces i svaka ideja zahtijeva proces. Ko god da je došao na ovu poziciju, ne može se očekivati da igrači savladaju sve poslije tri nedjelje, ali izuzetno sam zahvalan i hoću da pohvalim igrače za odnos prema trenažnom procesu, za stav... Znam da im nije lako i osjećam i vidim da su van zone komfora, to izaziva teškoće, ali to je put koji smo odabrali. Naravno da ima prostora i mora da postoji napredak pred nama. Spremni smo za to", dodao je Blagojević.

Koliko je povreda Jovana Miloševića napravila problem i da li je promijenila planove za prelazni rok?

"Pričamo svakodnevno. Maloprije smo razgovarali i uprava zna moj stav, a ja znam stav kluba, odnosno razumijem situaciju u kojoj se klub nalazi. Nikad, ni u srećnijim vremenima, ne zavisi sve od trenera, a u ovoj situaciji mnogo toga zavisi od drugih aspekata. Svjesni smo svojih nedostataka, kao i kvaliteta. U klubu imaju ispred sebe ono što je moja želja i šta bih volio da uradimo u narednom periodu i imamo identičan stav. Da li će se nešto promijeniti? Nadam se da hoće. Čak i ako ostanemo u ovom sastavu, ne sumnjajte da ćemo da uradimo sve što možemo da bismo bili na nivo".

Blagojević je poslao poruku navijačima.

"Značilo bi nam izuzetno da navijači Partizana prepoznaju trenutak kada bi trebalo da podrže ovaj tim i klub. Ne zbog mene i zbog uprave, već zbog ove grupe igrača i zbog kluba kao takvog. Poredio bih to sa ljubavlju prema djetetu. I kada dijete radi neke loše stvari i naopako, nećete ga gurnuti još dublje u problem, već ćete ga kritikovati i pomoći će mu da izađe iz problema. Volio bih da navijači prepoznaju momenat i da i sutra i na svim drugim utakmicama donesu pozitivnu energiju da bi nam pomogli da iznesemo stvari kako bi i trebalo".







