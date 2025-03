"Meni je taj nadimak bio simpatičan": Vladimir Stojković prvi put od odnosu sa navijačima Zvezde i vraćanju pasoša

Vladimir Stojković je poslije dugo vremena govorio o odnosu sa navijačima Crvene zvezde i o izjavi vraćanja srpskog pasoša.

Bivši golman večitih Vladimir Stojković poslije dugo godina progovorio je o raznim situacijama koje su ga u karijeri zadesile. Zbog navijača Đenove je imao određene probleme, a kad je stigao u Partizan doživio je razne povike sa tribina od strane navijača Crvene zvezde. A, sada je govorio o svim tim iskustvima u karijeri.

Jednom prilikom izjavio je i da će vratiti srpski pasoš, poslije vječitog derbija i spornog gola Crvene zvezde. Tako je jedno od važnijih pitanja u podkastu "Wish&Go" bio baš to, da li bi nešto promijenio iz svoje prošlosti.

"Svako može iz svog ugla da gleda tu moju rečenicu. Ako hoće negativno da shvati može, ja sam poslao neku drugu poruku što se tiče fudbalske Srbije. Sve to unazad što se dešavalo, je izazvalo revolt kod mene, što je normalno kod svakog sportiste da ne želi da mu se to dešava, od sudije, dešavanja u srpskom fudbalu i tako dalje. Ko me zna, zna da to nije imalo veze sa mojom nacionalnošću", objasnio je Stojković.

"Dosta nas sportista vodi računa o imidžu. Možda me neće upoznati poslije prvog intervjua, ali hoće za pet ili šest godina. Mislim da je ružno sa moje strane da plasiram nešto što ja nisam. Postoji Bog, ne zanima me šta ljudi misle, čekam božiju nagradu ili kaznu."

Zbog čuvene izjave o pasošu, bivši reprezentativac Srbije dobio je nadimak Mustafa. "Meni je bilo simpatično, sportski sam prihvatio to. I kad me neko prevari i neku foru prospe, ako je lijepa, moram da se nasmijem. A, zbog toliko pažnje koju su mi posvećivali na svakom meču, koncentracija je bila 30 odsto veća. Nesvjesno, ali su mi pomagali svim tim pjesmama... Osjećaj gdje se pretvarate u nešto još jače nego što jeste."

