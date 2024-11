Potresna ispovijest Vladimira Stojkovića: "Otac je preminuo tokom utakmice, Zvezdan Terzić mi pokazao novine"

Nekadašnji golman reprezentacije Vladimir Stojković ispričao je detalje iz privatnog života.

Nekadašnji golman Crvene zvezde i Partizana Vladimir Stojković gostovao je u jednoj televizijskoj emisiji dan poslije meča Srbije i Danske u Leskovcu. Bio je na toj utakmici i posmatrao igru srpskog tima, a pored analize te utakmice slavni golman je otkrio i detalje iz privatnog života.

Otac i majka Vladimira Stojkovića preminuli su u nekoliko godina razmaka, dok je on branio na fudbalskim utakmicama. Jedna vijest zatekla ga je na aerodromu nakon sletanja iz Kazahstana, a druga na stolu za masažu nakon što je završio meč. Nije mi bilo lako, ali smatra da su njegovi roditelji željeli da brani.

Tragedije u porodici

"Odrastao sam u sportskoj porodici. Pravilo je bilo: 'Što te ne ubije, to te ojača.' Majka je bila atletičarka, bacala je disk više od sto puta za reprezentaciju Jugoslavije, osvajala medalje na Balkanijadi i učestvovala na Olimpijadi. Kasnije je nastavila da se bavi sportom kao profesor fizičkog vaspitanja u školi. Otac mi je bio golman, a i brat je golman. Njegov sin, moj nećak, takođe je golman, trenutno igra u Saudijskoj Arabiji. Moja djeca su takođe vezana za fudbal – Lav je golman, dok Vladan povremeno želi da igra, a povremeno da brani", ispričao je Vladimir Stojković na televiziji "K1" i otvorio dušu o svojim roditeljima.

"Otac mi je preminuo tokom utakmice u Kazahstanu, dok smo igrali kvalifikacije. Bio je to dug let avionom, sjećam se da smo po povratku, nakon utakmice, sletjeli na naš aerodrom. Tadašnji predsednik Savjeza, Zvezdan Terzić, bio je tu, a vozač iz Saveza je kupio novine. Na njima sam vidio vijest o smrti mog oca - to se desilo baš dok sam sletio. Bio je to potpuni šok. Bio sam pozvan od strane brata i kuma, koji su mi obavili poziv u trenutku kada sam gledao vijest u novinama", rekao je Vladimir Stojković.

Vladimiru Stojkoviću majka je preminula tokom utakmice...

"Sličnu situaciju imao sam i 2012. godine. Nakon utakmice, dok sam se masirao, pomoćni trener Ljubiša Ranković mi je dao telefon. U tom trenutku je jako stegao moju ruku oko vrata. Nije mi bilo jasno šta se događa. Slušam svog brata, a Ljubiša me sve jače stezao. Tada mi je brat saopštio da je moja majka preminula. Tada sam shvatio zbog čega me je Ljubiša tako držao, kako ne bih reagovao na tužnu vijest", kazao je Vladimir i dodao:

"Siguran sam da je moj otac želio da ja igram tu utakmicu, iako se sve desilo dva dana pred meč sa Portugalom".

Stojković o reprezentaciji

"Mislim da je selektor jako napredovao kao stručnjak posljednjih par godina. Došli su i mlađi igrači, koji žele da se dokažu da se može računati na njih. Poslije Evropskog prvenstva je otišlo nekoliko starijih igrača, mladi se sada dokazuju. Svaki kvalitet može da se nadoknadi taktikom, da se okrene u dobrom smjeru, da pobijediš i kad si u podređenom stavu. Živković je pokazao da na njega mora da se računa. Diskutabilna je tema oko Mitrovića i Vlahovića, ne bih se ja tu zaletao. Treba da se vidi i u zavisnosti od protivnika. Sinoć je izgledalo dobro. Danska je dobro namještena ekipa", istakao je Vladimir Stojković.

Pričao je čuvar mreže i o svojim kolegama koji trenutno brane boje Srbije.

"Imamo odlične golmane, drago mi je zbog toga. Ne moramo da brinemo za 10 godina. Postoji prioritet, mora se naći taj jedan, dati mu totalan kredibilitet. Pozicija golmana je diskutabilna, moraš da budeš rođen. Posebno u reprezentaciji Srbije gdje je uvijek pritisak. Moraš naći specifičan karakter, ličnost koja se razliku od ostalih. Dešavaće se usponi i padovi, ne može isto da brani 10 godina, ali mora da ima kredit. Obaveza saveza i FSS je da mora da se zna ko je broj jedan. I za igrače u odbrani je važno da se naviknu, da bi bolje funkcionisali."

Napade srpskog tima u Leskovcu zaustavio je Kasper Šmajhel, o kojem Vladimir Stojković nema previsoko mišljenje.

"Za golmana je mnogo lakše kad se igra čvrsto i odgovorno, kad ima pomoć odbrane. Pomenuli ste Kaspera Šmajhela. Da mi je neko prije 10-15 godina rekao da će on postati golman, ja bih rekao da se onda ja to ne razumijem u to. Sjećam se ja njegovih treninga kad je bio mali. Trenirao je, dostigao je nivo da mu neko pruži šansu. Sad je ispraksan, iako po mom mišljenju nema kvalitet", rekao je Stojković.

Nekadašnji čuvar mreže rerezentacije pojasnio je kako on brani penale, po kojima je prepoznatljiv.

"Zadnju situaciju imao sam sa Benzemom, kada sam se pitao šta da mu kažem, osim što mi je drago što mi šutira. Rekao sam mu: 'Ja sam siguran da je gol, ali čisto da znaš da mi je drago što ti šutiraš.' I, odbranio sam taj penal", rekao je Stojković.

