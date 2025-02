Zdravko Mamić otkrio: Tuđman naredio Ćiri da privatizuje Dinamo, a legendarni trener nije znao šta to znači

Nekadašnji predsjednik Dinama Zdravko Mamić otkrio je kako je došlo do privatizacije kluba i kako legendarni Ćiro nije znao šta znači riječ "privatizacija".

Izvor: Screenshoot

Zdravko Mamić odlučio je ponovo da se oglasi. Nekadašnji funkcioner zagrebačkog Dinama u ovom trenutku drži pres konferenciju u Mostaru, a na početku iste govorio je o poslijeratnom periodu kada je došlo do privatizacije Dinama.

Mamić je otkrio kako je privatizaciju Dinama „naredio“ prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman lično i to Miroslavu Ćiri Blaževiću.

„Jedno veče sam sjedio sa mojim pokojnim kumom Ćirom Blaževićem u Zagrebu i tada su nam prišla dva policajca i rekla da imate poziv Franje Tuđmana da odmah dođete kod njega. Došli smo kod Tuđmana i on je rekao 'Ćiro vi morate preuzeti Dinamo, morate ga privatizovati', a Ćiro me poslije pitao šta je to privatizacija“, otkriva Mamić.

Kako kaže nekadašnji predsjednik Dinama u klubu su ih zatekli samo problemi.

„Tako smo mi 1992. godine privatizirali Dinamo, ali ne jer je Tuđman tako htio, već jer u kasi Dinama nije bilo ničega i bilo je mnogo problema. Tuđman je bio veliki navijač Dinama i simpatizer Ćire i želio je da Blažević preuzme Dinamo. Tada smo mi ukrcali neophodan novac u privatizaciju i odmah smo bili prvaci.“

Izvor: MN Press/arhiva

Govorio je Mamić još o Tuđmanu za kojeg kaže da je volio Dinamo kao svoje oči.

"Tuđman je volio Dinamo kao svoje oči. Nije čovjek mogao shvatiti da li više voli Dinamo ili Hrvatsku. Silno je patio Tuđman da Dinamo odigra neku prijateljsku utakmicu iz Evrope. Ja sam ga pitao zašto je to važno? On je rekao da niko nije čuo za Hrvatsku. O njoj nije niko ništa znao, te 1992. godine niko nije znao za riječ Hrvatska i da to kako treba postoji. Trebalo je u javnosti reći šta je Hrvatska. Ja sam tada doveo Bohum, jer je moj brat igrao tamo."

Mamić je dodao kako to sve priča jer ne dozvoljava falsifikovanje istorije i događaja.

Pres konferenciju možete pratiti uživo: