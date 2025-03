Dva penala, VAR provjera i pobjeda Partizana: Nikolić nastavio golgetersku seriju, Natho stavio tačku

Partizan je pobijedio Tekstilac 4:1.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Tekstilac 4:1 u 26. kolu Superlige. Meč održan u Loznici u potpnosti je protekao u znaku "parnog valjka", Nemanja Nikolić je čak dva puta zatresao mrežu rivala, a svoj doprinos dali su i Bibars Natho i Zubairu Ibrahim. Na drugoj strani bio je precizan Petar Barać u 61. minutu.

Partizan je od samog početka nametnuo ritam igre. Već u prvim minutima meča pojavile su se šanse za vođstvo na gostujućem terenu, ipak, do prvog gola su crno-bijeli došli tek u 32. minutu i to iz penala. A, do tada je i Tekstilac imao prilike, a čak je i meč na kratko bio prekinut zbog bakljade navijača iza gola Partizana.

Nakon što je kapiten tima iz Odžaka imao nešto žustriji kontak u kaznenom prostoru, sudija Milanović nije imao dilemu. Nemanja Nikolić je dobio priliku da zatrese mrežu rivala na linije penala, a to je i učinio, pa su gosti poveli 1:0 u 33. minutu.

Nije mnogo vremena prošlo, kad su crno-bijeli stigli i do drugog gola. Takođe iz penala pošto je lopta u ruku pogodila Ognjena Tripkovića. Ibrahim Zubairu je završio na bijeloj tački i u 36. minutu klub iz Humske je imao značajnu prednost od 2:0. Kasnije je još jednu priliku imao i mladi Milan Vukotić, bilo je to tik pred kraj prvog poluvremena, ali momak iz Crne Gore nije uspio dodatno da uveća prednost Beograđana.

Izgledao je Partizan agresivno i u nastavku, a o tome govori i činjenica da Tekstilac nije mnogo mogao da ugrozi crno-bijele. Ipak, trostruka izmjena u 57. minutu kad su ušli Davidović, Trifunović i Barac, a izašli Mustafa, Stojanović i Jezdimirović unijela je mnogo promjena. Tim koji igra u Loznici uspio je da dođe do gola vrlo brzo - već u 61. minutu.

Međutim, nije mnogo trebalo Partizanu pošto je u 64. minutu Nemanja Nikolić ponovo bio strijelac za crno-bijele. Najprije je lopta bila kod Vukotića, pokušao je mladi igrač da postigne gol, nije uspio, ali je nešto dalje od njega spremno čekao Nikolić koji je lako pogodio gol rivala. Djelovalo je najprije da je bilo riječi o ofsajdu, ali je poslije nekoliko minuta VAR soba utvdrila da je situacija bila regularna i Partizan je poveo 3:1.

Činilo se da su crno-bijeli spustili gas u nastavku, ali je ulazak Bibarsa Natha ponovo bila veoma važan faktor za tim Srđana Blagojevića. Izraelac je u 82. minutu zatresao mrežu rivala i postavio konačan rezultat 4:1. Na kraju je priliku da upiše minute dobio i Zoran Alilović, osamnaestogodišnjak je odigrao šest minuta i na taj način učestvovao u pobjedi svog tima.