Penal prekinuo mučenje Sarajeva: Butić sa "kreča" pokrenuo "bordo" tim, Gulijašvili dokusurio Igman

Teže nego što se očekivalo Sarajevo pobijedilo Igman, na kraju ipak ubjedljivo.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Dugo se Sarajevo mučilo protiv Igmana, ali je gol iz penala u 65. minutu skinuo kamen s leđa fudbalerima Zorana Zekića.

Tim iz Konjica pokazao se kao tvrd orah, kao i prije petnaestak dana, kada su isti rivali odmjerili snage na "Koševu", a domaćin je tada bio bolji i slavio 2:1. Večeras, gosti nisu mogli do gola, "bordo" tim postigao je tri i na kraju došao do trijumfa rezultatom 3:0. Ipak, mnogo teže nego što to krajnji rezultat pokazuje.

SARAJEVO - IGMAN 3:0 (0:0)

/Butić 65 pen, Gulijašvili 79/

Veoma blijedo izgledao je domaćin u prvom poluvremenu, u kojem su fudbaleri Igmana imali dvije dobre prilike za vođstvo, ali se na odmor otišlo netaknutih mreža.

Tek nakon sat vremena, fudbaleri Sarajeva stvorili su izglednu šansu. Ipak, nisu uspjeli da je pretvore u pogodak dva šuta, prvo Gulijašvilija, a onda i Bubanje. Međutim, pet minuta kasnije dobili su priliku da povedu iz penala.

Dugo se pregledao snimak u VAR sobi, na kraju je dosuđen kazneni udarac za Sarajevo, a Karlo Butić preuzeo je odgovornost i pogodio za 1:0.

Otvorilo se sve tada Sarajlijama, koji su preko dvostrukog strijelca Giorgija Gulijašvilija došli do ubjedljivih 3:0. Gruzijac je danas postigao 15. i 16. gol u sezoni, te se učvrstio na prvom mjestu liste strijelaca.

Moglo je Sarajevo u finišu i do četvrtog gola. Još jednom je sudija Dražen Marić dosudio penal za domaće, ali ovaj put neprecizan je bio Kenan Vrban. Tačnije, golmana Igmana Aldin Ćeman je pročitao gdje će mladi fudbaler Sarajeva šutirati i odbranio je njegov udarac sa 11 metara.

PREMIJER LIGA BIH - 23. KOLO:

Sloga - Radnik 2:1 (1:0)

/Vidić 44, Ristić 77 - Denković 62/

Borac - GOŠK (20.45)

Odigrano u subotu:

Zrinjski - Sloboda 5:0 (1:0)

/Mulahusejnović 18 pen, 50, Bilbija 54, Memija 78, Majić 89/

Široki Brijeg - Velež 2:5 (0:2)

/Jukić 54, Stanić - Đurić 14, Mlinarić 32, Pijero 47, 56, 68/

Željezničar - Posušje 3:2 (2:0)

/Šošić 31, Krpić 45+3 pen, 90+5 - Ćurdo 51, Hanuljak 74/