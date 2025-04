Pročitajte šta su o sinoćnoj pobjedi Borca protiv Sarajeva rekli treneri ova dva kluba.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Borca savladali su Sarajevo na Koševu drugi put u samo sedam dana. Sinoć su crveno-plavi slavili u prvom polufinalnom meču Kupa Bosne i Hercegovine, a Borac je nakon duela u Premijer ligi BiH (0:2) u Kupu bio bolji sa 0:1.

Jasno je da je trener Borca Mladen Žižović imao više razloga za zadovoljstvo.

"Za nas je gotovo prvo poluvrijeme, s obzirom na to da imamo revanš. Ono što smo htjeli, to smo dobili, da imamo prednost pred utakmicu u Banjaluci. Mislim da smo večeras apsolutno zaslužili pobjedu i da smo kontrolisali veći dio utakmice. Nismo dozvolili Sarajevu da napravi puno prilika u ovih 90 minuta. Mi smo imali nekoliko situacija možda i da odemo na 2:0, to bi nam sigurno pomoglo, međutim nismo dali gol“, rekao je Žižović i dodao:

Vidi opis Kako su treneri Sarajeva i Borca vidjeli meč na Koševu? Žižović zadovoljan, Zekić baš i ne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 12 12 / 12 AD

„Vidjećemo u kakvom smo stanju, malo smo i potrošeni od mnogobrojnih putovanja i utakmica pa smo na poluvremenu morali da mijenjamo Majersa, ali generalno mislim da smo jako dobro rasporedili minutažu. Po svemu prikazanom, možda smo malo i iznenadili Sarajevo formacijom koju ne koristimo često. Obzirom da imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača da možemo nekad promijeniti sistem, mislim da smo bili kvalitetniji.“

Dvadesetogodišnjak nam ima najveća m**a

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Mnogo manje razloga za zadovoljstvo imao je trener Sarajeva Zoran Zekić koji je prije svega čestitao Banjalučanima na pobjedi.

"Čestitam Borcu. Sve ste vidjeli. Dosta smo se patili, dosta sporosti, dosta slabosti na lopti. Borac je imao sve ono što nismo. Pokazali su zašto su ove godine igrali tako dobro Evropu. Zato što su kompaktni, disciplinovani. Jesam vruće glave... Najlakše je odustati. Vjerovatno smo svi u negativi. Doduše, ne baš svi. Neki će vjerovatno lijepo spavati, ja neću. Nema opravdanja za ovako mlaku igru. Ne znam je li iz neke nemoći ili nam je bio takav dan. Pohvalio bih malog Mujkića, sa 20 godina imati najveća m**a u ekipi, onda je to pohvalno ili porazno za nas. Vrijeme će pokazati. Sam sebi sam u glavni najveći krivac. Teško mi ovo pada, ali nema kukanja. Treba dati sve, probati ne odustati. Ako to kojim slučajem, ne ide, sve se zna", rekao je Zekić, a prenosi Sport1.

Zekić je priznao da njegov tim ima problema u veznom redu.

"Sarajevo zaslužuje da bez obzira na snagu protivnika izgledamo puno bolje i energičnije. Milion puta smo konstatirali da bez energije, dubine i presinga smo u problemu. Nažalost, cijele godine patimo u veznom redu. Kada igraš sa pet u onom sistemu, trebali bi ti bočni igrači biti dobri na korekciji, jaki na lopti i raditi višak u sredini da nemaš tih problema koji nam se pokazuju. Mi igramo sa pet, a dobili smo već tri ili četiri gola na ubačaje", smatra trener Sarajeva.

Dodatni problem za Sarajevo je povreda Giorgija Gulijašvilija, a ostaje da se vidi kolika pauza ga čeka.