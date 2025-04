Da li Jirgen Klop postaje trener Real Madrida? Bijesni su u Red Bulu, oglasio se i njegov agent

Čuli su dobro u Red Bulu da je njihov "direktor" Jirgen Klop na meti Real Madrida i jako su ljuti zbog toga, tako da je morao da reaguje i njegov agent.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedan od najboljih trenera današnjice Jirgen Klop iznenadio je sve prethodnog leta kada je po napuštaju Liverpula prihvatio ulogu u projektu Red Bula, a mnogi su ubijeđeni da će se uskoro vratiti na klupu nekog velikana. Tako se prethodnih dana spekulisalo da Klop nije zadovoljan novim poslom i da bi mogao da preuzme Real Madrid.

Sve je izvjesnije da Karlo Anćeloti na kraju sezone napušta "kraljevski klub" jer nije uspio da ga odvede do Lige šampiona, čak je izvjesno i da će teško do titule u Španiji, a za nasljednika je navodno već promovisan Ćabi Alonso iz Bajera. Međutim, odjednom je Alonso dobio konkurenciju u vidu Klopa, pošto je i ranije bio dovođen u vezu sa najuspešnijim klubom svih vremena, posebno dok je vodio Liverpul.

Ove informacije stigle su i do Red Bula, pa i do Klopa, zbog čega je njegov agent Mark Kosicki morao da se oglasi: "Jirgen Klop je veoma srećan svojom novom ulogu kao šef fudbala u Red Bulu. Fokusiran je i srećan na ovom poslu", istakao je on.

Da li je zaista tako ili je agent morao samo da se oglasi kako bi "umirio glasine", ostaje da se vidi pošto bi zaista bila šteta da Klop svoje znanje ne pokazuje u nekom od klubova ili reprezentacija, ipak je prerano da bude "foteljaš". Htio je da proba nešto novo, ali je pitanje da li mu je to izazovnije od ponuda Real Madrida, Brazila...

Šta to radi Jirgen Klop?

Izvor: EPA-EFE/Anna Szilagyi

Jirgen Klop je ljetos, poslije devet godina, napustio Liverpul pošto je po sopstvenom priznanju "izgubio motivaciju" usljed toga što je davao mnogo na "Enfildu". Očekivalo se da će napraviti pauzu dok ga neko ne pozove, ali umjesto toga je rekao da više neće biti trener, prihvativši ulogu "šefa za sve fudbalske aktivnosti u Red Bulu".

U pitanju je kompanija u čijem vlasništvu su klubovi poput Lajpciga, Salcburga, Njujorka, kao i dva manja kluba iz Brazila (Bragantino i Brazil), a navodno Klop može da napusti ovaj posao samo ako ga pozove reprezentacija Nemačke.

Njegovu odluku inače mnogi u Njemačkoj nisu dočekali blagonaklono, posebno ne navijači Dortmunda koji je trenirao.