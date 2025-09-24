ZVEZDA - SELTIK, UŽIVO: Evropska premijera po pljusku na Marakani

21 : 09 Minut ćutanja za Dejana Milovanovića Pred meč je cijeli stadion zaćutao u znak sjećanja na pokojnog kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića

20 : 56 Meč će suditi arbitar iz Rumunije Radu Petresku je sudija koji će u 21 čas označiti početak utakmice i Lige Evrope na "Marakanu". Rođen je 1982. godine, od 2012. godine sudi sa znakom FIFA, a od 2022. sudi i u Ligi šampiona. Na "Marakani" će uz njega biti na terenu i zemljaci, pomoćne sudije Radu Đinguleak i Mirča Mihail Grigorju. U VAR sobi sjedi Italijan Majkel Fabri i kraj njega VAR asistent Rumun Marčel Birsan

20 : 56 Navijači Seltika u svom, ograđenom dijelu tribine Izvor: MONDO/Dušan Ninković

20 : 42 Najskuplji igrač Seltika na terenu, bivši špic Sitija na klupi U napadu Seltika od prvog minuta igraće Japanac Dajzen Maeda (27), na transfermarktu procijenjen na 15 miliona evra. Istovremeno, na klupi je ostao rezervni napadač Keleći Ihenaćo, bivši napadač Sitija, koji je čak sedam godina nosio dres Lestera. Rodžers ga je odlično upoznao za vrijeme njihovog zajedničkog boravka u Lesteru i zato ga je ovog ljeta doveo iz Sevilje u Seltik. Prošlu sezonu proveo je u Mildsbru.

20 : 41 Menadžera Seltika svi znate iz Premijer lige Brendan Rodžers, stručnjak iz Severne Irske, vodi Seltik i ove sezone, u toku svog drugog mandata na klupi škotskog velikana. Prvi put je sjedio na klupi tima od 2016. do 2019, kada je otišao usred sezone nakon dvije osvojene "triple kruine". Vratio se 2023. i takođe osvojio duplu krunu, vodeći Seltik do još dvije titule. Kada je drugi put sjeo na klupu nasledio je Angea Postekoglua, koji je potom napravio veliko ime u Premijer ligi. Naravno, Rodžersovo ime takođe je veoma zvučno u najjačoj ligi na svijetu, u kojoj je umalo osvojio titulu sa Liverpulom 2014. Tri kola prije kraja imao je pet bodova više od Čelsija i bio na čelu tabele, ali se potom Stiven Džerard okliznuo protiv Čelsija, a Redsi su ispustili titulu i predali je Mančester sitiju. Izvor: MN PRESS

20 : 26 "Seltik voli da se pita, pokušaćemo da budemo drugačiji" "Pripremili smo utakmicu na drugačiji način. Vidjećete kada dođe utakmica. Pripremili smo se, kao i kolega Rodžers što se spremao na svoj način. U eri savremenog fudbala sve možete da pogledate. Vidjećemo od utakmice ko se kome bude više nametnuo. Seltik je jako dobra ekipa, a ne očekujem od njih promene u planu i u stilu igre. Igraće kako igraju, da li kod kuće ili na strani. Pokušaćemo da budemo drugačiji u odnosu na prošli meč, a videćemo da li ćemo moći da implementiramo plan i da li će nam protivnik to dozvoliti" "Seltik je ekipa koja dominira u posjedu u svojoj ligi, više od 70-80 odsto vremena, vole da se pitaju. Mi želimo da se nametnemo, poremetimo njihov način igre i da ih iznenadimo planom igre koji smo pripremili. Pred bitku se uvijek pripremate, ali vidjećemo kako će to u 'ratu' biti".

20 : 14 Kapiten Seltika cijeli život posvetio klubu Kapiten i prvotimac Seltika na "Marakani" Kalum Mekgregor nosi traku oko ruke od 2021. On je odrastao u Glazgovu, prošao je kompletnu omladinsku školu kluba i samo je jednu sezonu bio van kluba - 2013/14, kada je bio na pozajmici u Nots Kauntiju. Ima 32 godine i već je odigrao 527 utakmica za Seltik, osvojio 10 titula škotske Premijer lige i pet puta osvojio triplu krunu u Škotskoj.

19 : 58 Nemanja Radonjić od 1. minuta, kao i novajlija Poslije odličnog nastupa u pobjedi Zvezde u 177. "vječitom derbiju", Nemanja Radonjić dobiće šansu protiv Seltika od prvog minuta. Takođe, starter je i Tebo Učen (25), Zvezdino pojačanje iz Sarpsborga od 2,5 miliona evra

19 : 57 Ovo je sastav Zvezde za Seltik! Zvezda: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik, Ivanić, Radonjić, Duarte, Arnautović

19 : 46 Predviđenih 11 Zvezde za Seltik Pročitajte koji tim očekujemo da crveno-bijeli izvedu protiv Škota

19 : 45 "Naučili smo lekciju protiv Pafosa" Trener Crvene zvezde Vladan Milojević podsjetio je u najavi meča na neprijatno iskustvo iz dvomeča protiv Pafosa u baražu za plasman u Ligu šampiona