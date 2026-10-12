Endi Bara vjeruje da je Radomir Koković najbolji srpski trener, sa potencijalom za veliku karijeru i uspjehe.

Izvor: MN PRESS

Poznati hrvatski fudbalski menadžer Endi Bara vjeruje da je njegov klijent Radomir Koković najbolji srpski trener. U šefu stručnog štaba Železničara iz Pančeva vidi stručnjaka koji bi mogao daleko da dogura.

"Mislim da je on najbolji srpski trener. Ima veliki potencijal. Ima fenomenalno znanje i mogao bi da bude nova generacija onog što su oni imali u Radomiru Antiću i u puno trenera koji su bili veliki iz vremena bivše Jugoslavije. Mislim da je napredan i da može da napravi dobru karijeru", kazao je on u emisiji "Podkast Inkubator".

Vjeruje Bara da je Koković kapacitet za najbolje lige.

"Nije čovjek koji bi išao bilo gdje, mlad je i mislim da je pred njim dobra karijera", kazao je on.

Endi Bara je agent Rijeri, radi sa Barselonom

Izvor: YouTube/MAXSport

Endi Bara je u srpskoj javnosti dospio u prvi plan u toku prošlogodišnjih pregovora sa Crvenom zvezdom o dolasku Alberta Rijere. Tada neostvareni plan realizovan je ovog ljeta, kada je Španac naslijedio Dejana Stankovića poslije polugodišnje epizode.

Bara je ovog ljeta odveo hrvatskog golmana Dominika Livakovića u Barselonu iz Fenerbahčea, a u prvaku Španije ima još jednog klijenta - Danija Olma, jednog od najboljih vezista svijeta.

Ko je Radomir Koković?

Vidi opis "Najbolji je srpski trener, to su nekad imali u Radomiru Antiću": Endi Bara vjeruje u Radomira Kokovića Fudbalski trener Radomir Koković. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved, MN Press/VM Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Stručnjak iz Kraljeva (42 godine) napravio je veliki uspjeh u Železničaru u kojem radi od 2025. i sa kojim je izborio plasman u Evropu prošle sezone.

Svojevremeno je bio đak Crvene zvezde i OFK Beograda, četiri godine je igrao za američki univerzitet Lojola, a kao profesionalac bio je član Sloge iz Kraljeva, Rada, Napretka, Zemuna i internacionalac u Kini, gdje je igrao za Čangčun Jatai.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi jako mlad, sa 32 godine, kada je preuzeo jednog kineskog niželigaša. U Srbiji je vodio Sinđelić, Zemun, Voždovac, Grafičar, Radnički Niš, a u inostranstvu Goztepe.

U kratkom periodu bio je saradnik Aleksandra Stanojevića u Partizanu.