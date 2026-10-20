logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši srpski fudbaler osuđen zbog plantaža kanabisa: "Završio sam sa svim tim", uvjeravao sudiju

Bivši srpski fudbaler osuđen zbog plantaža kanabisa: "Završio sam sa svim tim", uvjeravao sudiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bivši fudbaler Žarko Grabovac osuđen je na petogodišnju uslovnu kaznu zatvora zbog uzgoja kanabisa u Belgiji, uz konfiskaciju miliona evra.

Bivši srpski fudbaler osuđen zbog plantaža kanabisa Izvor: Shutterstock

Belgijski sud u Nufšatou osudio je bivšeg fudbalera Žarka Grabovca (43) i njegovog saučesnika Rula Brajstena na uslovne kazne od po pet godina zatvora zbog organizovanog uzgoja kanabisa, objavio je portal "lavenir.net". Sud je takođe naložio konfiskaciju milion evra, koju će osuđeni morati da plate na ravne časti.

Grabovac, bivši igrač rođen u Rumi i sa holandskim državljanstvom, pravdao je svoj dolazak u Belgiju poslom fudbalskog skauta. Međutim, istraga je pokazala da je od 2019. godine kupovao i iznajmljivao nekretnine širom zemlje isključivo radi postavljanja laboratorija za uzgoj marihuane.

Policija je u objektima u mjestima Petivoar i Fuš otkrila ukupno 1878 stabljika kanabisa, dok je treća plantaža bila u pripremi. Prema procjenama tužilaštva, ovaj ilegalni biznis mogao je da im donese profit veći od tri miliona evra.

"Ovo nisu sitni kriminalci"

Zamjenik kraljevskog tužioca Žilijen Dokje istakao je na suđenju da se ne radi o sitnim kriminalcima, već o "integrisanom preduzeću" sa pažljivo osmišljenim finansijskim planom i jasnom podjelom posla oko instalacije, uzgoja i berbe. U Fušu je pronađeno 928 biljaka kanabisa, a u Petivuaru 950. Prema proračunima tužilaštva, sve to moglo je da donese protivpravnu finansijsku korist veću od tri miliona evra.

"Ovdje imamo zaokruženo preduzeće, dok u ovakvim slučajevima obično nailazimo na sitne izvršioce", istakao je zamjenik kraljevskog tužioca Žil Dokije tokom razmatranja predmeta pred sudom. "Ovdje je sve bilo osmišljeno: postojao je finansijski plan, sa ljudima zaduženim za postavljanje opreme, uzgoj i žetvu", dodao je on.

Osuđeni nisu negirali optužbe

Pred sudom se pojavio samo bivši fudbaler, koji je izjavio da je "završio sa svim tim", dok su advokati odbrane pokušali da prikažu svoje klijente samo kao karike u mnogo širem lancu šverca droge. Optuženi tokom procesa nisu ozbiljnije negirali krivicu. Istovremeno, sud nije naložio oduzimanje cjelokupne navodne dobiti, ali je u tom dijelu djelimično prihvatio zahtjev tužilaštva.

Ovaj slučaj će svoj epilog dobiti i pred građanskim sudom. Pored zatvorskih i novčanih kazni, dvojac se suočava sa tužbom kompanije ORES, operatera distributivne elektro-mreže. Optuženi su prepravljali brojila kako bi besplatno koristili struju za svoje plantaže, a šteta koja je time nanijeta elektrodistribuciji procjenjuje se na više od 630.000 evra.

Pogledajte

07:08
ZAPLENJENO SEDAM KILOGRAMA MARIHUANE! U Srbiju je stigla duplo jača droga
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbaleri kanabis droga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC