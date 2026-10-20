Bivši srpski fudbaler osuđen zbog plantaža kanabisa: "Završio sam sa svim tim", uvjeravao sudiju

Bivši fudbaler Žarko Grabovac osuđen je na petogodišnju uslovnu kaznu zatvora zbog uzgoja kanabisa u Belgiji, uz konfiskaciju miliona evra.

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Belgijski sud u Nufšatou osudio je bivšeg fudbalera Žarka Grabovca (43) i njegovog saučesnika Rula Brajstena na uslovne kazne od po pet godina zatvora zbog organizovanog uzgoja kanabisa, objavio je portal "lavenir.net". Sud je takođe naložio konfiskaciju milion evra, koju će osuđeni morati da plate na ravne časti.

Grabovac, bivši igrač rođen u Rumi i sa holandskim državljanstvom, pravdao je svoj dolazak u Belgiju poslom fudbalskog skauta. Međutim, istraga je pokazala da je od 2019. godine kupovao i iznajmljivao nekretnine širom zemlje isključivo radi postavljanja laboratorija za uzgoj marihuane.

Policija je u objektima u mjestima Petivoar i Fuš otkrila ukupno 1878 stabljika kanabisa, dok je treća plantaža bila u pripremi. Prema procjenama tužilaštva, ovaj ilegalni biznis mogao je da im donese profit veći od tri miliona evra.

"Ovo nisu sitni kriminalci"

Zamjenik kraljevskog tužioca Žilijen Dokje istakao je na suđenju da se ne radi o sitnim kriminalcima, već o "integrisanom preduzeću" sa pažljivo osmišljenim finansijskim planom i jasnom podjelom posla oko instalacije, uzgoja i berbe. U Fušu je pronađeno 928 biljaka kanabisa, a u Petivuaru 950. Prema proračunima tužilaštva, sve to moglo je da donese protivpravnu finansijsku korist veću od tri miliona evra.

"Ovdje imamo zaokruženo preduzeće, dok u ovakvim slučajevima obično nailazimo na sitne izvršioce", istakao je zamjenik kraljevskog tužioca Žil Dokije tokom razmatranja predmeta pred sudom. "Ovdje je sve bilo osmišljeno: postojao je finansijski plan, sa ljudima zaduženim za postavljanje opreme, uzgoj i žetvu", dodao je on.

Osuđeni nisu negirali optužbe

Pred sudom se pojavio samo bivši fudbaler, koji je izjavio da je "završio sa svim tim", dok su advokati odbrane pokušali da prikažu svoje klijente samo kao karike u mnogo širem lancu šverca droge. Optuženi tokom procesa nisu ozbiljnije negirali krivicu. Istovremeno, sud nije naložio oduzimanje cjelokupne navodne dobiti, ali je u tom dijelu djelimično prihvatio zahtjev tužilaštva.

Ovaj slučaj će svoj epilog dobiti i pred građanskim sudom. Pored zatvorskih i novčanih kazni, dvojac se suočava sa tužbom kompanije ORES, operatera distributivne elektro-mreže. Optuženi su prepravljali brojila kako bi besplatno koristili struju za svoje plantaže, a šteta koja je time nanijeta elektrodistribuciji procjenjuje se na više od 630.000 evra.