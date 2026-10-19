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Težak udarac za Mančester siti: Ostao bez jednog od najboljih, moglo je da bude još gore

Težak udarac za Mančester siti: Ostao bez jednog od najboljih, moglo je da bude još gore

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mančester siti je u ogromnom problemu pošto je ostao bez Antoana Semenja na oko dva mjeseca

Antoan Semenjo povrijeđen Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Veliki problem za Mančester siti. Dok čeka konačnu odluku o kaznama zbog finansijskih malverzacija, stigla je još jedna loša vijest. Ostao je bez Antoana Semenja. Biće oko dva mjeseca bez jednog od najboljih igrača.

Lošu vijest potvrdio je i trener ekipe Enco Mareska koji je istakao da se povrijedio na meču protiv Ipsviča i da su dodatni pregledi ustanovili da je povreda koljena takva da ga čeka duga pauza.

"Očekivali smo još težu povredu u prvi mah, tako da smo bili dodatno zabrinuti. Poslije snimanja je utvrđeno da nije tako ozbiljna kao što smo mislili, mogao bi da bude van terena oko osam nedjelja. Najvažnije je da se oporavi i trebalo bi da se priključi timu u decembru, biće to kao novo pojačanje, sa više energije. Ostali su manje-više dobro", poručio je Mareska.

Šta je sa Halandom?

Izvor: Shutterstock

Još jedan igrač je zabrinuo mnoge na meču protiv Ipsviča. Erling Haland je hramljući napustio teren.

"Biće na raspolaganju za meč sa AEK-om. Imaćemo i trening, ima tu još nekih nedoumica. Bio je na treningu, trebalo bi da bude na raspolaganju. Teško je naći zamjenu za njega, ima više opcija, pa ćemo vidjeti", zaključio je Mareska.

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Tagovi

Mančester siti Antoan Semenjo

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