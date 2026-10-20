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Zašto igračima Sitija mašu bananama pred nosom? Navijači hoće da im poruče jedno, veoma važno

Zašto igračima Sitija mašu bananama pred nosom? Navijači hoće da im poruče jedno, veoma važno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Navijači Mančester sitija masovno donose banane na tribine kao simbol podrške klubu u teškim vremenima i sjećanje na prošlost.

banane Mančester siti Izvor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

U najtežim trenucima svog kluba u novijoj istoriji, navijači Mančester sitija u sve većem broju donose na tribine banane na naduvavanje. Njima simbolišu svoje jedinstvo sa klubom i sjećanje na osamdesete, kada su se kretali iz sezone u sezonu između prve i druge lige (tada Divizije 1 i Divizije 2).

Zašto baš banana?

Navijač Mančester sitija je 1987. godine donio na Mejn roud, nekadašnji stadion Sitija (1923-2003) veliku bananu na nadudvanje i sve zabavio na tribini. Uradio je to iz šale, zbog opklade, a toliko se "primila" ta šala da su navijači Sitija našli vezu između banane i tadašnjeg napadača Sitija Imrea Varadija.

Engleski špic mađarskog porijekla imao je prezime koje je Engleze podsjećalo na riječ "banana" i tako su ga prozvali - "Imre Banana". Kasnih osamdesetih tako su tribine nekadašnjeg doma Sitija bile preplavljene bananama i ne samo njima.

"Oni ni ne znaju da sam bio fudbaler"

Izvor: BILDBYRÅN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Imre Varadi je u intervjuu za "Dejli mejl" priznao koliko mu prija što ga pamte i danas na Sitijevim tribinama. Bar po nadimku.

"Mislim da navijači na taj način (bananama) pokazuju da će biti uz klub šta god da se desi i da će se svakako zabavljati. Prolazili smo kroz teška vremena, bili smo u drugoj i trećoj ligi i nikad ne zaboravljamo svoju istoriju, ali volimo klub i uvijek ćemo biti uz njega i navijati", rekao je Varadi.

"Zaista je zabavno sve to sa bananama i pomoglo je svima da se pokrenu. Vidio sam na Enfildu (na derbiju protiv Liverpula) da je na tribini bilo 'more' banana, vidio sam majke, očeve i djecu kako ih nose na utakmice i bilo je nevjerovatno. Tako sam počastvovan što sam dio toga. Ne vjerujem da bilo ko među njima zna da sam bio fudbaler", kazao je Englez mađarsko-italijanskog porijekla.

Imre "Banana" se toliko srodio sa svojim nadimkom da je počeo i da zarađuje od njega, pa proizvodi banane na naduvavanje i prodaje ih širom svijeta, kao i majice, značke, bedževe.

Šta navijači Sitija poručuju bananama?

Taj običaj je prethodnih godina ponovo oživljen, kao veza sa nekadašnjim Sitijem, prije arapskih miliona i milijardi, koje su ušle u klub od 2008. godine. Samo deset godina ranije Siti je bio trećeligaš, a u ovom trenutku "građani" su već deceniju najdominantniji engleski klub.

Ipak, čekaju ga neizvjesna budućnost i sigurno izbacivanje u niži rang bar na nekoliko godina zbog kršenja finansijskih pravila.

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