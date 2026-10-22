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Zgodnoj novinarki zabranili dekolte i goli stomak, pa predsjednik kluba morao da se izvinjava (VIDEO)

Zgodnoj novinarki zabranili dekolte i goli stomak, pa predsjednik kluba morao da se izvinjava (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Paragvajska sportska novinarka Adrijana Kabaljero našla se u centru skandala zbog stila oblačenja zbog čega je fudbalski klub iz te zemlje, najprije donio odluku o pravilima oblačenja, a onda istu povukao nakon reakcije javnosti.

Novinarki zabranili dekolte i goli stomak, pa predsjednik kluba morao da se izvinjava (VIDEO) Izvor: X/Screenshot

Do kontroverze je došlo kada je službenik iz odjeljenja za odnose s javnošću paragvajskog kluba Sportivo Amelijano, samoinicijativno i bez odobrenja uprave, u zvaničnoj "Vacap" grupi za novinare objavio striktan kodeks oblačenja ("sport elegante"). Pravila su izričito zabranjivala nošenje šorceva, dekoltiranih bluza, odjeće koja otkriva stomak i helanki u jarkim bojama tokom praćenja utakmica.

Povod za ovu neovlaštenu mjeru bila je fotografija sportske novinarke i fotografkinje Adrijane Kabaljero objavljena na društvenim mrežama, zbog koje je PR služba čak uputila i zvaničnu žalbu mediju za koji ona radi. Nakon reakcije novinarke i burnog negodovanja medijske zajednice, cjelokupna uprava kluba morala je hitno da interveniše.

Adrijana je stala u odbranu profesije i zapitala se kako je uopšte došlo do toga da se ulaže žalba na njenu fotografiju sa društvenih mreža.

"Uvijek se oblačim onako kako mi je udobno. Kada sam pročitala saopštenje, šokirala sam se, ali sam rekla: 'Pa dobro, prije ili kasnije to je moralo da se desi.' Ovo bi moglo da naškodi mojim kolegama", izjavila je ona.

Predsjednik Sportiva Amelijana, Hektor Melgareho, javno se ogradio od spornih pravila, opisavši situaciju kao "gomilu gluposti" i potvrdio da je riječ o neovlaštenoj grešci pojedinca iz PR službe.

"Duboko žalim što se ovo dogodilo. Nije došlo od kluba, niti je to bila institucionalna odluka, već potez osobe zadužene za odnose s javnošću donesene bez ikakvog ovlaštenja", izjavio je Melgareho za paragvajske medije.

Predsjednik je objasnio da je odmah održao hitan sastanak sa šefom PR službe i menadžerom kluba:

"Napravio je grešku. Izdaćemo zvanično saopštenje u kojem ćemo pojasniti da ovo ne odražava stav kluba."

Ubrzo nakon toga, Sportivo Amelijano je izdao zvanično saopštenje kojim garantuje potpunu slobodu i poštovanje rada svih novinara.

"Kodeks oblačenja objavljen jutros nije odobren od strane kluba i ne odražava stavove prema onima koji prate naše utakmice. Za naš klub, mediji su dio porodice. Vjerujemo da se ovaj posao najbolje obavlja kada se svi u našoj kući osjećaju slobodno, ugodno i poštovano. Nema mjesta zahtjevima koji diktiraju kako se neko oblači ili koji nekoga čine osuđivanim na osnovu izgleda", navedeno je u saopštenju.

(MONDO)

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Tagovi

sportski novinar Paragvaj

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