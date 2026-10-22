Igor Beljavski: "Ne zanima me Hrvatska, imam ja svoju reprezentaciju"

Hrvatska željela Igora Beljavskog, ali on ostaje vjeran Belorusiji iako za tu reprezentaciju ne može da igra zbog suspenzije.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Rukometna reprezentacija Hrvatske nadala se da će u vidu bjeloruskog rukometaša dobiti veliko pojačanje za budućnost, ali od tog posla neće biti ništa. Iako je interesovanje postojali, Igor Beljavski ne želi da mijenja nacionalni tim.

Srednji bek Beljavski (24) vodio je Zagreb do pobjede protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona (29:28) sa osam postignutih golova, a hrvatsku javnost to je podsetilo da im je Igor dugogodišnja želja. Još pre skoro dve godine pojavile su se informacije da Hrvatska želi Beljavskog u svojim redovima, ali je Belorus to kategorički odbio!

"Ne znam zašto se o tome ponovo govori. Odmah sam im rekao da me ne zanima Hrvatska. Razumjeli su to", poručio je Beljavski, jedan od najboljih rukometaša Zagreba i dodao: "Želim da predstavljam svoju reprezentaciju, da dočekam njen povratak i osvajam medalje s Belorusijom na međunarodnoj sceni".

Na odluku Igora Beljavskog ne utiče ni to što trenutno ne može da igra za Belorusiju. Njegova zemlja suspendovana je iz svih EHF takmičenja zbog rata u Ukrajini, pa Igor u ovom momentu nema nacionalni tim za koji bi mogao da nastupa.

Ipak, on je riješen da sačeka povratak Bjelorusije na veliku scenu. Postoji naznaka da će se Rusi i Bjelorusi ubrzo vratiti na takmičenja, ali za sada nije poznato kada bi to mogao da bude slučaj. Beljavskog ne izdaje strpljenje.

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