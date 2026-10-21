Rukometaši Partizana uzeli su bod u duelu sa Portom u 5. kolu Lige šampiona. Gol Lazara Anđelkovića u poslednjim sekundama donio je prvi bod od 2012. godine.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana su na 30 sekubdi do kraja utakmice sa Portom dobili šansu da uzmu bod i uspio je uLazar Anđelković uz zvuk sirene da postigne pogodak sa krila, za 33:33 (14:16).

Nakon minusa od čak sedam golova pošto je na 20 minuta do kraja bilo 22:15 izabranici Raula Gonzalesa su uzeli prvi bod ove sezone. Tim iz Beograda do uspjeha vodio je Nikola Crnoglavac sa 8 golova, Vladislav Kuleš imao je 6, a Damjanović i Lumbruoso po 4, uz to da je Lumbruoso podijelio 6 asistencija, najvažniju za posljednji gol na meču. Pogledajte taj pogodak:

Pogledajte 00:16 Lazar Anđeković gol uz zvuk sirene Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

Kog gostiju Oliverira je imao 6 golova, Brandao i Košta po 5, a Salina 4. Pred posljednje kolo Vesprem je prvi sa 10 odova, Fihse ima 6 i ta dva kluba idu dalje. Porto sa 3 i Partizan sa jednim bodom će nakon posljednjeg kola igrati u Ligi Evrope.

Kako je Partizan uzeo bod?

Vidi opis Čudo Partizana u Ligi šampiona: Gol u posljednjim sekundama će se prepričavati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Partizan je vodio na startu sa 4:3, ali nije uspio da iskoristi isključenje koje je dobio Porto i kada je gostujući tim izjednačio na 5:5 uz dva minuta kazne za Tobijasa Vagnera meč se preokrenuo. Porto je serijom 4:0 poveo sa 10:7 i do kraja utakmice je držao prednost koju je tada napravio. Nekoliko puta do kraja prvog poluvremena Partizan je stizao na gol razlike, ali nije uspio da to održi i na poluvremenu je bilo 16:14 za goste.

Užasno je Partizan ušao u drugo poluvreme i poveo je Porto sa 20:15, a tek u 54. minutu ušao je meč u neizvjesnost. Tada je Milija Papović pogodio za 29:28, a nakon što je Vasko Košta na četiri minuta do kraja dobio direktno isključenje nije to Partizan iskoristio. Davali su golove crno-bijeli, ali su Rui Silva, Salina i Migel De Oliveira pogađali nakon toga. Milija Papović je sa 7 metara pogodio za 33:32 i tako se ušlo u posljednji minut, a kada trener Porta nije uspio da uzme tajmaut na 30 sekundi do kraja lopta je otišla crno-bijelima.

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