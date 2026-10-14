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Novi težak poraz Partizana u EHF Ligi šampiona

Novi težak poraz Partizana u EHF Ligi šampiona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vesprem je predvođen srpskim reprezentativcima Draganom Pešmalbekom i Stefanom Dodićem rutinski pobijedio Partizan u Ligi šampiona.

Vesprem razbio partizan u ligi sampiona Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nastavili su rukometaši Partizana sa porazima u Ligi šampiona. Sada je na svom terenu od njih bio bolji Vesprem 38:28 (18:15) i tako je ostao na dnu tabele.

U nedostatku najboljeg strelca do sada Vladislava Kuleša crno-bijele je u napadu predvodio Tobijas Vagner sa 9 golova, dok je Nikola Crnoglavac imao 5 kao i Lumbruoso. Kod Vesprema najbolji je sa 8 golova bio Dragan Pešmalbek, Nedim Remili je imao 7, a Ivan Martinović 6. Stefan Dodić je završio sa 3 gola. 

Ni u jednom momentu tim Raula Gonzalesa nije uspio da se suprotstavi jednom od najboljih timova Evrope. Rezultat je bio u egalu do 8:8, prvih 20 minuta, a onda je sa tri gola zaredom Vesprem pobjegao na 11:8. Nakon toga smo vidjeli tajmaut Raula Gonzalesa nakon koga je Dragan Pešmalbek pogodio za 14:8. Na poluvremenu je bilo 18;15, a onda je početkom drugog dijela uspio odmah da se odvoji tim domaćina. Na kraju smo vidjeli još jedan ubjedljiv poraz crno-bijelih.

Šta je bilo na drugim mečevima?

 Kriens je na gostovanju iznenadio Kolštad 36:28, a Miler je sa 12 golova prednjačio, dok je Nikola Bilik imao 5 pogodaka. Sa druge strane Jepson je dao 9 golova, a Olberg i Ask po 4.

Pari Sen Žermen je rutinski dobio Celje 41:30, iako je sjajni Aljuš Anžić dao 9 golova, a Uroš Milićević 6. Kod pobjednika Kami Šipžak je imao 9 goova, Eloim Prandi 8m, a Luka Karabatić 5.

U dramatičnom meču Olborg je na domaćem terenu uspio da savlada Zagreb 34:33. Pobjedu je golom doneo Munk, a najefikasniji bili su Filip Glavaš i Igor Bijaliauski sa po 7 golova. Ipak u timu Olborga Juri Knor, Tomas Arnoldsen i Nilsen su dali po 6 pogodaka.

U meču Magdeburga i Kjelcea pobijedio je tim iz Istočne Njemačke 30:27, a Dejan Milosavljev je imao 5 odbrana, Dilan Nai je dao 7 golova, Gisli Kristijanson 6, a Mertens i Muše po 5.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

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00:16
Gol Aljoše Damjanovića Vespremu
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

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Tagovi

Vesprem Rukomet EHF Liga šampiona RK Partizan

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