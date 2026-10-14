Najbolji strijelac Partizana u Ligi šampiona ove sezone sa 17 pogodaka u prva tri kola Vladislav Kuleš neće biti u timu za Vesprem jer nije dobio vizu. Izostaće i kapiten Ivan Mićić zbog povrede.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana u srijedu od 18.45 gostuju ekipi Vesprema u četvrtom kolu Lige šampiona, samo nedjelju dana nakon duela sa istim rivalom u Beogradu gdje su Mađari pobijedili 37:26.

Crno-bijeli su dan ranije stigli u Mađarsku, ali bez Vladislava Kuleša, Ivana Mićića i Andreja Trnavca. Bjeloruski bek i jedan od najboljih strijelaca crno-bijelih u dosadašnjem dijelu sezone nije dobio vizu, dok je kapiten Ivan Mićić povrijedio prst. Raul Gonzales je odlučio da ovoga puta na gol stavi Bekira Čordaliju i Luku Krivokapića, pa je Trnavac ostao bez mjesta u timu.

Šta su rekli crno-bijeli?

Vidi opis Najboljem strijelcu Partizana nisu dali u zemlju: Rešeta u Ligi šampiona, ali ne može preko granice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Stigli smo u Vesprem nakon osam sati putovanja. Danas ćemo odraditi trening i video-analizu. Očekuje nas jako teška i zahtjevna utakmica protiv odlične ekipe Vesprema, što smo vidjeli i u Beogradu. Mislim da smo se dobro pokazali u prvom poluvremenu, ostaje žal što nismo pružili tako dobar otpor i tokom drugih 30 minuta. Očekujem sjajnu atmosferu, kakvu Vesprem Arena pruža, i mislim da možemo da budemo još bolji, da pokažemo da smo napredovali", rekao je pred ovaj meč Simo Šijan.

Drugi reprezentativni bek Partizana Aljoša Damjanović je prethodni meč protiv Vesprema propustio zbog bolesti, a sada će biti tu da pojača konkurenciju.

"Ostale su još neke sitnice na kojima moramo da radimo da bismo se pripremili za sutrašnju utakmicu. Imali smo loše iskustvo sa Vespremom u Beogradu. Možda igra nije bila toliko loša, ali su oni pokazali kakva su ekipa i da im malo treba da se odlijepe i naprave razliku na semaforu. Siguran sam da ćemo bolje ući u drugu utakmicu i da ćemo pokazati zašto igramo u Ligi šampiona. Znamo kakva nas atmosfera očekuje i daćemo maksimum da ostvarimo što bolji rezultat."

Šta kaže Raul?

Vidi opis Najboljem strijelcu Partizana nisu dali u zemlju: Rešeta u Ligi šampiona, ali ne može preko granice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Raul Gonzales, šef stručnog štaba Partizana, istakao je da protiv Vesprema nema prostora za greške.

"Vesprem je s razlogom na prvom mjestu naše grupe, a to su pokazali i u Beogradu. Riječ je o ekipi vrhunskog kvaliteta koja ima fantastičnu podršku svojih navijača. Kažnjavaju svaku grešku koju napravite, a povrh svega, imaju i nevjerovatnog golmana koji nam je u prethodnoj utakmici poljuljao samopouzdanje sa 24 odbrane. Iskustvo igranja protiv ekipe kao što je Vesprem mnogo znači i sigurno je da smo sada bolje pripremljeni za ono što nas očekuje", istakao je on.