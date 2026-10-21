Srbija kreće u napad na EURO 2028: Raul Gonzales izabrao tim

Selektor Srbije Raul Gonzales izabacio je širi spisak od 35 rukometaša za mečeve kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Izvor: MN PRESS

Raul Gonzales je odredio širi spisak igrača za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Na spisku se našlo 35 igrača koji su kandidati za prve mečeve kvalifikacija za takmičenje koje će se igrati u januaru 2028. u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj.

Rukometaši Srbije će 5. novembra u Novom Sadu igrati sa Estonijom, zatim 8. novembra gostuju Ukrajini u Prešovu u Slovačkoj. Osim Ukrajine i Estonije u ovoj grupi je Island, a da bi Srbija bila sigurna na EP mora da bude među dvije najbolje selekcije u grupi.

Spisak Srbije

Golmani: Dejan Milosavljev - Kjelce, Vladimir Cupara - Balingen, Milan Bomaštar - Vardar, Luka Krivokapić - Partizan, Kosta Dizdar - Vojvodina, Andrej Trnavac - Partizan

Dejan Milosavljev - Kjelce, Vladimir Cupara - Balingen, Milan Bomaštar - Vardar, Luka Krivokapić - Partizan, Kosta Dizdar - Vojvodina, Andrej Trnavac - Partizan Lijeva krila: Vanja Ilić - Eks, Marko Srdanović - Vojvodina. Mladen Šotić - Partizan, Filip Milovanović - Čurgo

Vanja Ilić - Eks, Marko Srdanović - Vojvodina. Mladen Šotić - Partizan, Filip Milovanović - Čurgo Desna krila: Darko Đukić - Ohrid, Vukašin Vorkapić - Vardar, Mateja Dodić - Nant, Milija Papović - Partizan

Darko Đukić - Ohrid, Vukašin Vorkapić - Vardar, Mateja Dodić - Nant, Milija Papović - Partizan Pivoti: Dragan Pešmalbek - Vesprem, Mijajlo Marsenić - Fihse Berlin, Ivan Mićić - Partizan, Luka Rogan - Lajpcig, Ilija Bogdanović - Čurgo

Dragan Pešmalbek - Vesprem, Mijajlo Marsenić - Fihse Berlin, Ivan Mićić - Partizan, Luka Rogan - Lajpcig, Ilija Bogdanović - Čurgo Lijevi bekovi: Uroš Borzaš - Alkaloid, Miloš Kos - Partizan, Vukašin Antonijević - Ajzenah, Nikola Zečević - Ohrid, Simo Šijan - Partizan, Marko Tasić - Dinamo Pančevo, Filip Blečić - Slovan (Grosuplje)

Uroš Borzaš - Alkaloid, Miloš Kos - Partizan, Vukašin Antonijević - Ajzenah, Nikola Zečević - Ohrid, Simo Šijan - Partizan, Marko Tasić - Dinamo Pančevo, Filip Blečić - Slovan (Grosuplje) Srednji bekovi: Lazar Kukić - Seged, Stefan Dodić - Vesprem, Ognjen Cenić - Nekse, Đorđe Draško - Vojvodina

Lazar Kukić - Seged, Stefan Dodić - Vesprem, Ognjen Cenić - Nekse, Đorđe Draško - Vojvodina Desni bekovi: Uroš Kojadinović - Tuluz, Jovica Nikolić - Zagreb, Veljko Stanojević - Slovenj Gradec, Veljko Pavlović - Trimo Trebnje, Uroš Mitrović - Vardar

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