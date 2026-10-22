Američki kapital stiže pod Vezuv: Riceta želi Napoli, ali po svojim pravilima

Aurelio de Laurentis dobio ponudu: da li Napoli dobija nove vlasnike i moderan stadion?

Izvor: Profimedia

Među investitorima zainteresovanim da naslijede Aurelija de Laurentisa na čelu Napolija nalazi se i Met Riceta, 43-godišnji italijansko-američki biznismen koji je već napravio poteze u svijetu italijanskog sporta.

Rođen u Njujorku 1982. godine, Riceta vuče porijeklo iz Pulje, Kalabrije i Sicilije, a posljednjih godina odlučio je da investira upravo u zemlju iz koje potiče njegova porodica. Tako je u samom srcu Napulja održan sastanak prvog čovjeka Napolija De Laurentisa i Ricete.

Kako prenosi "Korijere delo Sport", zvanični pregovori o preuzimanju još nisu otpočeli, ali procjena vrijednosti kluba od dvije milijarde evra odgovara finansijskim okvirima o kojima se razgovaralo prethodnih mjeseci.

Izvor: Agostino Gemito/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Dvojica investitora za sada nemaju identične poglede na budućnost, a glavna tačka neslaganja jeste stadion. Riceta ima u planu temeljnu rekonstrukciju kultnog objekta "Maradona" i već sarađuje sa gradskim vlastima na projektu koji uključuje i izgradnju nove sportske dvorane.

Ricetin koncept prevazilazi samo fudbal - on želi da stvori šire sportsko društvo koje bi pod jednim krovom okupilo i košarku, odbojku, vaterpolo i druge lokalne sportove. Pri tome jasno poručuje da ga uloga manjinskog vlasnika u fudbalskom klubu uopšte ne zanima.

Putem mreže investitora i svojih kompanija, od "North Sixth Group" do "Underdog Global Partners", pri čemu je ova posljednja prvenstveno usmjerena na sport, medije i zabavu, Riceta je krenuo iz svijeta odnosa sa javnošću osnivanjem agencije N6A 2010. godine, razvijajući je u oblastima odnosa sa javnošću, komunikacija i marketinga. S druge strane, preko kompanije "Underdog" izjavio je da želi da se fokusira na projekte sa neiskorišćenim potencijalom.

Tako je bilo i sa fudbalskim klubom Kampobaso, iz glavnog grada regije Molize. Nakon što je već bio uključen u fudbal u ovom klubu tokom sezone 2020/21, Riceta je 2022. preuzeo Kampobaso 1919, predvodeći njegov povratak iz šestog ranga do Serije C za samo dvije godine. Među investitorima su se našli i bračni par Mark Konsuelos i Keli Ripa, međunarodno poznati glumci. Riceta, Konsuelos i Ripa su među glavnim akterima TV serije "Running with the wolves", koju je u SAD lansirao ESPN, a koja prikazuje put preporoda kluba iz Molizea.

"I dalje imam obaveze prema Kampobasu koje ću u potpunosti ispuniti, ali razvijamo projekat sportskog društva gdje je fudbal ključni element. Ostaje da vidimo da li ćemo nastaviti razgovore sa De Laurentisom ili ćemo se usmjeriti ka alternativnom planu koji već imamo u vidu", pojasnio je američki biznismen.

De Laurentiis is reportedly asking for around €2B to sell #Napoli. The president had also been open to Rizzetta taking a stake in the club, but that option is said to have been deemed inappropriate. For now there have been contacts without official confirmation. @mattinodinapoli https://t.co/T3fXDduvwF — The Napoli Zone (@TheNapoliZone)October 22, 2026

On je 2025. godine ušao i u košarku, ponovo na jugu Italije, kupovinom 67% udjela u klubu Napoli Basket. Riječ je o investiciji koja otvara nova vrata i omogućava ovom italijansko-američkom biznismenu da sanja veliko, zamišljajući sportsko društvo u Kampaniji po uzoru na Real Madrid ili Barselonu.

Fasciniran činjenicom da u Napulju postoji samo jedan veliki fudbalski klub, za razliku od drugih važnih gradova poput Milana i Rima, stupio je u kontakt sa De Laurentisom kako bi razgovarali o mogućoj prodaji napuljskog kluba.

"Bila bi mi čast, u slučaju da predsjednik odluči da proda klub, da nastavim njegovo nasljeđe. Ako jednog dana budem imao tu odgovornost, mogu da uvjerim navijače da ću učiniti sve i više od toga da ne iznevjerim očekivanja. Ali ako to ne bude moguće sa Napolijem, mogu da kažem da se osvrćemo oko sebe u potrazi za drugim rješenjem."

Izvor: Marco Luzzani/Getty Images Europe

Aurelio De Laurentis je na čelu Napolija od avgusta 2004. godine.

Kupio je klub nakon što je stari Calcio Napoli bankrotirao i bio izbačen u treću ligu (Seriju C1). Preuzeo ga je, ponovo osnovao pod imenom Napoli Soccer (kasnije vratio istorijsko ime Società Sportiva Calcio Napoli) i kroz nekoliko godina ga iz trećeg ranga takmičenja vratio u sam vrh italijanskog i evropskog fudbala.