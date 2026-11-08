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Arsenal ima samo jednog izazivača za titulu: To nisu ni Čelsi, a ni Mančester siti

Arsenal ima samo jednog izazivača za titulu: To nisu ni Čelsi, a ni Mančester siti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Brajton nastavlja da briljira ove sezone i došao je do još jedne pobjede u Premijer ligi, pa tako sada zauzima drugo mjesto na tabeli.

Brajton drugi na tabeli Premijer lige Izvor: Anthony Hanc/Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brajton je golovima Dijega Gomeza i Paskala Grosa pobijedio Brentford 2:0 (2:0) u desetom kolu Premijer lige i na reprezentativnu pauzu će sa drugog mjesta na tabeli. Klub koji su mnogi otpisivali uoči ove sezone, zbog brojnih promjena u igračkom kadru, igra vjerovatno najbolji fudbal u Engleskoj i kako sada stvari stoje - jedini je izazivač šampiona Arsenala.

Poslije deset kola, Brajton je najbliži pratilac Arsenala i sada je na pet bodova daleko od njega, dok su iza Mančester siti (21), Liverpul (18) i sve neozbiljniji Čelsi (16).

Ovog vikenda su i Čelsi i Mančester siti izgubili utakmice i djeluje da imaju previše mana da bi mogli da izazovu Arsenal, ekipu koja ima daleko kvalitetniji roster. Siti je izgubio treću uzastopnu utakmicu, ovoga puta je Notingem Forest slavio 3:1, dok je Čelsi izgubio od Sanderlenda (1:0). Jedino se Liverpul radovao protiv Kristal Palasa (3:1), ali pitanje je koliko je tu samo do njih, a koliko do nekvaliteta kluba iz Londona.

Brajton je ozbiljan tim

Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi njemački trener Fabijan Hirceler u svojoj trećoj sezoni u klubu uspio je da uprkos odlascima nosilaca napravi ekipu koja se ne plaši nikoga i "melje" protivnika kad god ima priliku. Tako se sada sve vrti oko Paskala Grosa, strijelca četiri i asistenta još toliko golova, a sve bolji je i grčki napadač Kostulas koji je postigao tri gola ove sezone. Toliko imaju i Ajari i Hinšlvud, dok su po dva dali De Kujper, Gomez i Jalkuje.

Jako bitnu ulogu ima i mladi hrvatski štoper Luka Vušković koji je ovog ljeta stigao iz Totenhema za rekordnih 55 miliona evra, sve kako bi zamijenio Jan Pola van Hekea koji je otišao u suprotnom smjeru.

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