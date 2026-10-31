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Aston Vila tužila Džejmija Karagera: Moraće na sud zbog jedne izjave

Aston Vila tužila Džejmija Karagera: Moraće na sud zbog jedne izjave

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aston Vila je poručila da pokreće tužbu protiv Džejmija Karagera zbog izjave u jednoj od emisija.

Aston Vila tuži Džejmija Karagera Izvor: Epa/Adam Vaughan

Novi potresi u Premijer ligi, ovog puta na relaciji između komentatora i bivšeg engleskog fudbalera Džejmija Karagera i Aston Vile. Izgleda da će morati na sudu da riješe razmirice poslije jedne od izjava koju je dao.

"Aston Vila će pokrenuti pravni postupak protiv Džejmija Karagera zbog neprihvatljivih uvreda na račun kluba i navijača. Nećemo da dozvolimo nikome da zaustavi naš uspon u engleskom i evropskom fudbalu. Predsjednik Nasef Saviris", navodi se u saopštenju kluba iz Birmingema.

Saopštenje kluba izazvalo je reakciju mnogih na društvenim mrežama i većina njih je na strani bivšeg igrača Liverpula. Smatraju da je klub pretjerao, ali će završnu riječ dati sud.

Šta je tačno Karager rekao?

Džejmi Karager je u emisiji u kojoj su još Geri Nevil, Roj Kin i Ijan Rajt pričao o stanju u evropskom fudbalu i potencijalnim transferima i odlascima iz klubova. Iskoristio je Vilu kao jedan od primjera.

"Ne želim da iznerviram navijače Vile. Samo hoću da kažem da postoji hijerarhija u fudbalu. Real Madrid će da uzme najboljeg igrača Junajteda, doveli su tako Kristijana Ronalda. Isto važi i za Liverpul, uzeće igrača Liverpula. Isto važi za timove ispod Aston Vile, oni će pokupiti njihove igrače i menadžere. Zato i kažem - navijači Vile je**no začepite. Vila nikada neće biti Mančester Junajted", rekao je Karager.

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Tagovi

Aston Vila fudbal Premijer liga

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