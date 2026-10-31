Mančester sitiju oduzimaju 50 bodova?! Biće im potrebna perfektna sezona - samo da ne ispadnu

Mančester siti je pred katastrofom i oduzimanjem ogromnog broja bodova.

Izvor: charnsitr/Shutterstock

Mančester siti djeluje u sve težoj situaciji. Sada je "Fudbaler insajder" donio informaciju da bi njihova kazna za to što su prekršili pravila finansijskog fer-pleja mogla da bude drastična i da iznosi 40 do 50 bodova u jednoj od sezona.

Siti je proglašen krivim po 114 od 115 tačaka optužnice za finansijske malverzacije od 2009. do 2018. godine i Premijer liga će im izreći kaznu. Ipak još uvijek se ne zna kakvu, a ako je informacija koju je prenio "Jahu" tačna, crno im se piše.

Čak i sa šampionskom sezonom sa 40 ili 50 bodova oduzetih na kraju bi jedva opstali, a o tituli i mjestu u Evropi ne bi moglo da bude ni govora. Ipak, Everton je prošao kroz nešto slično pa se izvukao. Njima je oduzeto 10 bodova usred sezone 2023/24, ali na kraju su uspjeli da izbjegnu ispadanje iz lige i gubitak velikog novca koji donosi Premijer liga.

Šta još čeka Siti?

Nisu bodovi jedina muka Sitija. Vjerovatno će dobiti zabranu transfera na nekoliko prelaznih rokova, što objašnjava velike troškove i ogroman broj pojačanja u prethodnih nekoliko prelaznih rokova. Takođe se očekuje i velika novčana kazna, mada za bogate gazde Mančester sitija to zaista predstavlja najmanji problem.

Dok se sve ovo dešava Mančester siti je tek u osmom kolu Premijer lige prvi put izgubio. Imaju 21 bod kao i Arsenal i djeluje da će se sa Encom Mareskom koji je zamijenio Pepa Gvardiola boriti za titulu. Prošli su i Brajton u kupu, a u Ligi šampiona imaju dvije pobjede i poraz od PSŽ-a.

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