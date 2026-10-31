logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mančester sitiju oduzimaju 50 bodova?! Biće im potrebna perfektna sezona - samo da ne ispadnu

Mančester sitiju oduzimaju 50 bodova?! Biće im potrebna perfektna sezona - samo da ne ispadnu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mančester siti je pred katastrofom i oduzimanjem ogromnog broja bodova.

Mančester siti Izvor: charnsitr/Shutterstock

Mančester siti djeluje u sve težoj situaciji. Sada je "Fudbaler insajder" donio informaciju da bi njihova kazna za to što su prekršili pravila finansijskog fer-pleja mogla da bude drastična i da iznosi 40 do 50 bodova u jednoj od sezona.

Siti je proglašen krivim po 114 od 115 tačaka optužnice za finansijske malverzacije od 2009. do 2018. godine i Premijer liga će im izreći kaznu. Ipak još uvijek se ne zna kakvu, a ako je informacija koju je prenio "Jahu" tačna, crno im se piše.

Čak i sa šampionskom sezonom sa 40 ili 50 bodova oduzetih na kraju bi jedva opstali, a o tituli i mjestu u Evropi ne bi moglo da bude ni govora. Ipak, Everton je prošao kroz nešto slično pa se izvukao. Njima je oduzeto 10 bodova usred sezone 2023/24, ali na kraju su uspjeli da izbjegnu ispadanje iz lige i gubitak velikog novca koji donosi Premijer liga.

Šta još čeka Siti?

Nisu bodovi jedina muka Sitija. Vjerovatno će dobiti zabranu transfera na nekoliko prelaznih rokova, što objašnjava velike troškove i ogroman broj pojačanja u prethodnih nekoliko prelaznih rokova. Takođe se očekuje i velika novčana kazna, mada za bogate gazde Mančester sitija to zaista predstavlja najmanji problem.

Dok se sve ovo dešava Mančester siti je tek u osmom kolu Premijer lige prvi put izgubio. Imaju 21 bod kao i Arsenal i djeluje da će se sa Encom Mareskom koji je zamijenio Pepa Gvardiola boriti za titulu. Prošli su i Brajton u kupu, a u Ligi šampiona imaju dvije pobjede i poraz od PSŽ-a.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Mančester siti fudbal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC