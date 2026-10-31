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Kakva osveta na Etihadu: Brajton šokirao Siti, Milenković tragičar Notingem Foresta

Kakva osveta na Etihadu: Brajton šokirao Siti, Milenković tragičar Notingem Foresta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zanimljivo na terenima Premijer lige ove subote, Mančester tuguje...

Brajton pobijedio Mančester siti Izvor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Mančester sitija doživjeli su drugi poraz zaredom, pošto su dozvolili Brajtonu da dođe do iznenađenja na "Etihadu" 0:1, u meču 9. kola engleske Premijer lige.

Iako su "građani" konstantno prijetili i imali više prilika, konačan rezultat je postavljen već u 11. minutu. Strijelac pobjedonosnog gola bio je Jasin Ajari koji je pogodio iz neposredne blizine nakon kiksa Mateuša Nunjeza. Statistika je bila na strani domaćina, ali Brajton uspijeva da se "osveti" za poraz od prije samo tri dana u Liga kupu.

Bilo je 21-7 u šutevima u korist Sitija, 6-3 u okvir gola, ali su gosti uspjeli da potvrde sjajnu formu i upišu nova tri boda. Ovog puta su uspjeli završili posao u regularnom toku utakmice, dok su prethodno u Liga kupu poraženi nakon penal ruleta.

Mančester siti ostaje prvi na tabeli sa 21 bodom, ali toliko ima i Arsenal koji svoj meč 9. kola tek igra u nedjelju protiv Liverpula. Iza velikana slijedi Brajton sa 16 bodova, koliko ima i Čelsi sa utakmicom više.

Milenkovićev Notingem Forest je poražen na gostovanju Brentfordu rezultatom 2:0, a upravo je srpski reprezentativac bio jedan od tragičara, pošto je u 30. minutu postigao autogol. Igor Tijago je postavio konačan rezultat u 76. minutu.

Svi rezultati:

Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)

Mančester Siti - Brajton 0:1

Bornmut - Lids 2:0

Brentford - Notingem Forest 2:0

Koventri - Sanderlend 3:1

Hal - Ipsvič 2:2

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Tagovi

Premijer liga Brajton Mančester siti

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