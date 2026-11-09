Loše vijesti iz Crvene zvezde: Ovako stoje stvari sa Elšnikom i Dijengom

Crvena zvezda je saopštila da su Bamba Dijeng i Timi-Maks Elšnik povrijeđeni, a povratak na teren očekuje se bar za jednog igrača tek u decembru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda saopštila je da su napadač Bamba Dijeng i centralni vezista Timi-Maks Elšnik zadobili povrede zadnje lože.

Senegalac je pao u četvrtak protiv Inter Eskaldesa i počeće da trenira za dvije nedjelje, dok će Elšnik na teren najranije u decembru i sigurno će propustiti gostovanje Gentu 26. novembra.

"Stručni štab će poslije povratka Dijenga na trening poslije reprezentativne pauze procijeniti kada će biti spreman da se vrati takmičarskim obavezama. Elšnika očekuje nedjelju dana duža pauza", saopštila je Zvezda.

Crveno-bijeli će naredni meč odigrati tek za 12 dana protiv Radnika iz Surdulice na "Marakani" (21. novembra), potom će gostovati Gentu (26. novembra), pa Novom Pazaru (29. novembra). Potom ih do zimske pauze očekuju još tri meča u decembru, protiv Železničara iz Pančeva, Iberije 1999 u Gruziji i Trabzona na "Marakani" 17. decembra.

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Pogledajte 03:16 Timi Maks Elšnik o pripremama FK Crvena zvezda Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)