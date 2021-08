Kao protiv Koreje, samo mnogo teže! Zlatne Srpkinje se oglasile pred četvrtfinale, sve su složne - sad je najbitnije!

Žrijeb nam nije bio naklonjen, ali moramo da idemo na pobjedu.

Izvor: Profimedia

Ostaćemo budni do kasno zbog srpskih košarkašica koje u srijedu od 3:00 po našem vremenu igraju meč četvrtfinala Olimpijskih igara sa Kineskinjama.

Poslije poraza od Španije i pobjeda nad Južnom Korejom i Kanadom srpski tim očekuje težak ispit protiv tima koji gaji agresivan stil igre.

"Biće to teška i nezgodna utakmica, posebno zato što igramo protiv veoma agresivne ekipe. Vidjeli smo protiv Koreje kako izgleda ta košarka, a Kina je još jača. Svaka utakmica četvrtfinala je teška. Mi moramo da ispravimo naše greške, da pokažemo našu energiju iz svih ovih godina i to je jedini način na koji možemo doći do pobjede. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome i da ćemo zadovoljne završiti utakmicu protiv Kine", rekla je Ana Dabović za sajt KSS.

Za sada su Kineskinje impresionirale na ovih Olimpijskim igrama i stigle do tri pobjede. Redom su padali Portoriko, Australija i Belgija, a Aleksandra Crvendakić smatra da će duel sa Kineskinjama biti ključ ovog turnira.

"Očekuje nas najvažniji meč na turniru. Vidjeli smo da nas je Koreja dosta namučila, a Kina ima sličan stil igre i mnogo je kompletnija. Imaju bolje igračice i na spoljnim i na centarskim pozicijama. Smatram da će većina stvari na terenu zavisiti od nas i fokus treba da bude na našoj igri. Da pokažemo pravu igru, koju nismo imale u grupnoj fazi i vjerujem da ćemo to uspjeti da uradimo u četvrtfinalu", istakla je Aleksandra Crvendakić.

Žrijeb nije bio na strani srpskih djevojaka, pa će tako u slučaju pobjede Srpkinje u polufinalu igrati sa boljim iz duela Australije i Sjedinjenih Američkih Država.

