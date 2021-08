Durentovih 89 - Dođe do finala i postane zvijer: Dominira Olimpijskim igrama, njegove brojke su sulude!

Američki košarkaš ima tri zlatne medalje i sva tri puta bio je najbolji igrač finala!

Kevin Durent godinama je jedna od najvećih NBA zvijezda, ali kada reprezentacija pozove - eto njega u nacionalnom timu. Bio je veoma važan faktor u posljednja tri pohoda na zlato, a i jutros je u finalu protiv Francuske blistao.

Nakon što je u Londonu 2012. i Rio de Žaneiru 2016. godine ubacivao po 30 poena, jutros se zaustavio na jednom manje - 29!

Dominacija velike zvijezde Bruklina počela je prije devet godina u Londonu kada je imao samo 23 godine, a opet preuzeo teret na svoja leđa. U finalnom meču reprezentacija SAD morala je da savlada Španiju kako bi stigla do zlata i to im je pošlo za rukom - 107:100.

Kao što smo rekli, Durent je ubacio 30 poena i bio najefikansiji igrač svog tima. Uz to, sa devet skokova bio je najbolji i u toj kategoriji. Amerikanci su tog ljeta do olimpijskog zlata stigli do poraza, Durent je postavio rekord po broju postignutih poena na jednim Olimpijskim igrama, a prosječno je bilježio 19,5 poena po meču.

Četiri godine kasnije ponovo je bio tu!

Ovog puta se igralo u Brazilu, a protivnik u finalu bila je Srbija. Ponovo je ubacio svoju dozu, 30 poena bez obzira na to ko je protivnik i kako je riješio da ga čuva tog dana. Amerikanci su pobijedili (96:66), a Kevin je stigao do svog drugog zlata. Zbog odličnog turnira koji je odigrao proglašen je za najboljeg američkog košarkaša te godine!

I onda, juriš na rekorde...

Znalo se da mu pred Tokio ne treba mnogo kako bi oborio rekord Karmela Entonija, čovjeka koji je postigao najviše poena na Olimpijskim igrama u dresu SAD. Nedostajalo mu je 25, što je ispunio već na meču grupne faze protiv Češke, a do kraja turnria se nije primio.

Iako se svakog ljeta priča o teškom i traumatičnom prelasku NBA igrača na FIBA pravila, Durenta ne možete zaustaviti. Tim Grega Popoviča mučio se ovog ljeta, turnir otvorio slabije nego što se očekivalo, ali kada imate Kevina Durenta...

Ma, čovjek je samo u finalima Olimpijskih igara postigao 89 poena!

Pogledajte detalje sa meča: