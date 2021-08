Željko odveo udarni dvojac u Partizan, u Milanu žale za njima! Mesina potpuno iskren: Nedostajaće nam!

Etore Mesina žali zbog odlaska dvojice košarkaša u Partizan

Izvor: MN PRESS

Najbolje evropske ekipe su počele polako sa pripremama za predstojeću sezonu.

Rosteri se polako kompletiraju i pravi se što bolji tim za obaveze koje ih čekaju. Jedna od tih ekipa je Armani koju sa klupe predvodi legendarni Etore Mesina.

U Milanu su se desile neke promjene u igračkom kadru. Otišli su igrači poput Kevina Pantera i Zaka Ledeja (Partizan), Vladimria Micova (Budućnost), Majkla Rola, ali su stigli Nikolo Meli, Konstantinos Mitoglu, Džerijan Grant, Đampaolo Rici...

"Za narednu sezonu imamo veću dubinu, snažniju ekipu i više igrača koji mogu da imaju loptu u rukama. Pomoći će nam to dosta za kretanje lopte. Naravno, nedostajaće nam neke druge stvari. Poput Kevina Pantera i njegove sposobnosti da napada centre kada dođe do bloka i promjene čuvara. Kvalitetnih minuta koje su Vladimir Micov i Majkl Rol pružali prošle godine. Energija koju nam je Zak Ledej donosio. Imamo drugačiju dubinu tima sada", rekao je Mesina.

Najveće pojačanje svakako je Nikolo Meli.

"Meli će imati istu ulogu kao u Fenerbahčeu, Bambergu i reprezentaciji. Stalno napreduje, može da igra na pozicijama krilnog centra i centra, donosi nam mnogo. Razgovara stalno sa saigračima, vodi sopstvenim primerom. Nećemo ga sigurno koristiti kao igrača koji će da stoji u ćošku i da čeka šut za tri."

Prisjetio se i završnice sezone i poraza od Virtusa iz Bolonje koji je vodio Aleksandar Đorđević.

"Tim je dao sve da bude u najboljoj formi za fajnal-for Evrolige. To nam je oduzelo mnogo energije, prije svega sa mentalne strane, bili smo na šut od finala. Kada smo došli do mečeva sa Virtusom nismo igrali dobro od samog početka i to je učinilo situaciju još komplikovanijom. Oni su uspjeli da se regrupišu i da nas pobijede. Nedostajala nam je energija na samom kraju sezone, ali to ne može da baci sjenku na fantastičan posao koji smo učinili prije toga", zaključio je Mesina.