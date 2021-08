Partizan otpisao Amerikanca – Željko se oglasio: Uopšte ga ne razmatramo za tim, on ima neki drugi status!

Još jedan igrač će po svemu sudeći spakovati kofere i napustiti crno-bijele.

Izvor: MN PRESS

Partizan će u narednu sezonu ući sa potpuno novim timom! Dolaskom Željka Obradovića napravljena je totalna rekonstrukcija, a ekipa je dovela već osam pojačanja.

Posljednji je došao mladi centar Balša Koprivica, a u eksluzivnom intervjuu za portal "BH basket" Obradović je otkrio da ne računa ni na Markusa Pejdža!

On je jasno rekao da su jedina tri košarkaša koja su u kombinaciji za tim, a da su i prošle sezone nastupala za crno-bijele Rade Zagorac, Nemanja Dangubić i Uroš Trifunović.

"To je jedno od pitanja. Osmo pojačanje, šta to znači? Ako smo mi od prošlogodišnjeg tima zadržali u ovom trenutku tri igrača, to su Rade Zagorac, Nemanja Dangubić i Uroš Trifunović, nekoga moramo da dovedemo. Moramo da napravimo tim", naglasio je Obradović i jasno rekao kakva je situacija sa Pejdžom.

"U ovom trenutku Markus Pejdž nije sa nama", dodao je on.

Upitan je da li to znači da nije zadovoljio njegov trenerski ukus, ali na to je odgovorio negativno. Jednostavno Pejdž nije bio u planovima kluba.

"Ne, ne radi se uopšte o ukusima. On je u nekom totalno drugom statusu. Ja nijednog trenutka apsolutno sa Zoranom (Savićem, sportskim direktorom prim. aut) nisam pričao o tome da bi on trebalo da bude dio tima", dodao je on.

Odlazi poslije tri sezone Markus Pejdž je u Partizan stigao 2018. godine, nakon pet utakmica odigranih u NBA ligi za Šarlot Hornetse. Nastupao je na pozicijama beka i pleja, a imao je i srpski pasoš. Prošle sezone je u ABA ligi prosječno bilježio 9,2 poena, što mu je bio najgori učinak otkad je u Beogradu.

Na kraju se osvnuo na svoj predstojeći debi u ABA ligi.

"Radujem se, radujem se, sada je ABA liga ekstra motivacija za mene. Ja nikad nisam bio u ovoj ligi i drago mi je da ću biti i da ću ponovo da vidim neke drage prijatelje.To je sad nešto što mi pričamo ovdje svaki dan i vraćamo se u dane kad smo igrali košarku, one lige koja je bila vjerovatno najkvalitetnija liga u Evropi", zaključio je Obradović.

Amerikanac sa srpskim pasošem nije više u planovima kluba. Izvor: Youtube/SportIN Televizija