Željko Obradović nam je svima otvorio vrata: Saša Đorđević dočekao Partizan u Istanbulu (VIDEO)

"Nisam imao viziju takve veličine cijelog Fenerbahčea", rekao je Saša Đorđević poželivši crno-bijelima dobrodošlicu u Turskoj.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Košarkaši Partizana stigli su na jak turnir u Istanbulu, gdje će u dvorani Fenerbahčea u subotu igrati protiv Monaka, a u nedjelju protiv Fenerbahčea ili Uniksa.

Crno-bijele je dočekao Aleksandar Saša Đorđević, ikona kluba, strijelac legendarne trojke za titulu prvaka Evrope 1992. (i to baš u Istanbulu) i sadašnji trener Fenerbahčea.

"Biće izuzetno jak turnir, možda je još rano u sezoni, ali svaka ekipa će se truditi da da maksimum. Naravno da smo svi prepuni jako pozitivnih utisaka, prije svega vezanih za kvalitet ljudi koji rade u klubu i oko njega, izuzetno bliski našem karakteru, osjećamo se jako lijepo i trudimo se da radimo jako", rekao je Đorđević za Partizanovu klupsku televiziju.

Đorđević je naslijedio Igora Kokoškova ovog ljeta nakon što je osvojio titulu prvaka Italije sa Virtusom i priznaje da ga je prijatno iznenadilo sve što je vidio u Istanbulu.

"U suštini, sve je sređeno, svako zna svoj posao, počev od generalnog menadžera Mauricija Gerardinija, predsjednika Sertača, naravno i glavnog predsjednika Alija Koča, koji je uvijek prisutan. Nisam imao ovakvu viziju takve veličine cijelog Fenerbahčea. Na taj način ih nisam vidio, tako da me je to jako prijatno iznenadilo", dodao je on.

Naravno, prije Kokoškova i Đorđevića na istoj klupi sjedio je Željko Obradović i sa Fenerbahčeom pisao istoriju od 2013. do 2020, osvojivši i Evroligu 2017.

"Željko Obradović je ostavio neizbrisiv trag. On je čovjek koji je svima nama utkao put i otvorio vrata na neki način. Prema tome, sa naše strane velika zahvalnost", dodao je Đorđević.