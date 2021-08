Obradović nema ugovor sa Partizanom! Željko šokirao cijelu Srbiju - riječ je važnija od potpisa!

Trofejni stručnjak se vratio u klub nakon tri decenije i za sada radi bez ugovora!

Izvor: MN PRESS

Već nekoliko nedjelja se zna da će u narednoj sezoni Partizan predvoditi Željko Obradović, ali novi trener crno-bijelih nema potpisan ugovor sa klubom. Trofejni stručnjak otkrio je to pred kamerama televizije ''Al Jazeera Balkans'', a dodao je i da riječ važi više od potpisa!

Iako je jasno da je saradnja uspostavljena, ona za sada funkcioniše na osnovu džentlmenskog sporazuma Željka Obradovića i predsednika kluba Ostoje Mijailovića, kom je najtrofejniji evropski trener dao riječ da će ostati tri godine na istom mjestu.

Mnoge je ovakva situacija šokirala, pošto nije uobičajeno da treneri tog renomea rade bez ugovora.

''Ja nemam ugovor sa Patrizanom, nisam potpisao ugovor sa Partizanom. Meni ne treba ugovor sa Partizanom. Gospodin Ostoja Mijailović je čovjek kom ja vjerujem. Ja sam njega pitao da li on meni vjeruje, rekao mi je da mi vjeruje, ja vjerujem njemu. Kraj! Da li ću da potpišem sutra? Otkud znam, neću da se bavim time. Mnogo mi je važnije da mi svi igrači budu na treningu'', rekao je novi trener Partizana koji se poslije 30 godina vratio u klub.

Temperamentni Obradović nastavio je da objašnjava situaciju u klubu na svoj način.

''Ja znam ko sam, šta sam i kakav sam. to mi je najvažnije. Dogovorili smo se da saradnja traje tri godine, a moja riječ je važnija od bilo kakvog potpisa. Trebalo bi da provedemo najmanje tri godine zajedno, ovo je projekat'', zaključio je Obradović.

Trofejni trener objasnio je i da su postojale mnogobrojne ponude za njega u prethodnom periodu.

''Dolazile su ponude iz Evorlige, ali sam ja rekao da mi treba neka dodatna motivacija, nešto što će ekstra da me privuče. Imao sam mogućnost da izaberem gdje ću da radim, izabrao sam Partizan. To je najčistija emocija, nešto što me je privuklo Partizanu'', otkrio je bivši košarkaš i trener crno-belih.

Partizan je juče počeo sa pripremnim utakmicama za novu sezonu. U Čajetini je i bez trojice važnih igrača savladan Zlatibor, a naredni izazovi su na turniru u Opatiji.