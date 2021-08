"Meni samo bitan veliki budžet u klubu!?" Obradović o kritičarima: Radio sam za džabe u Partizanu, nisam dobio dinar!

Željko Obradović je govorio o povratku u Partizan i pričama da je uvijek birao klubove sa velikim budžetima.

Najbolji evropski trener Željko Obradović vratio se ovog ljeta u Partizan - klub kome je 1992. godine donio trofej Evrolige - i odmah počeo da sklapa moćan tim.

Iza Partizana je jedna od najgorih sezona u istoriji i praktično su samo trojica prvotimaca ostala u rosteru, dok je (za sada) stiglo osam pojačanja. Najveće ipak ostaje povratak Obradovića, trenera koga su mnogi vidjeli recimo u nekom od "teškaša" koji se bore za pehar Evrolige, pa je tako mnoge iznenadio svojom odlukom.

Zanimljivo, iznenadio je i velikog prijatelja, kuma i mentora Dušana Ivkovića koji mu je kazao da je to veliki rizik, otkrio je Obradović u intervjuu za grčku "Gazetu".

"Svi znaju moje odnose sa Dudom. To je osoba kojoj se mnogo divim, imamo porodične veze i često razgovaramo. Ali na kraju, odluka je bila moja. Pokušam da ukažem na moju motivaciju i razloge zašto sam se vratio. Ljudi ne prestaju da me zapitkuju", kazao je Obradović i postavio pitanje.

"Misle da ću izaći kao gubitnik, a ja njih pitam šta to mogu da izgubim. Recite mi šta?".

Grčki novinar je upitao Obradovića i da li je njegov povratak u Partizan zapravo odgovor onima koji tvrde da je u karijeri uvijek radio u klubovima koji imaju velike budžete?

"Sad ću vam dati jedan primjer... Bio sam trener Partizana i u prvoj sezoni smo osvojili tri pehara. U jednom trenutku je trebalo da se isplate bonusi igrači. Insistirao sam da se igračima i mojim saradnicima prvo plati. Rekao sam: 'Kad budete imali novca, daćete i meni'. Došla je druga sezona, a finansijska situacija je bila katastrofajna. Radio sam za džabe! Dobio sam nula dinara za cijelu sezonu i nikakav bonus! Takva je situacija bila...", kazao je Obradović.

Želio je da podsjeti kritičare gdje je sve radio i za koliko novca.

"I sad moram da objašnjavam tim ljudima koji kažu da sam radio samo za novac, koji kažu da su mi bitni samo budžeti i ugovori? Da li nešto treba da im odgovorim? Sljedeće godine sam bio u Badaloni, ako pogledate njihov budžet biće vam jasno. Onda sam bio u Trevisu, Real Madridu, Panatinaikosu i Fenerbahčeu. Ljudi će biti uz vas ili će vas kritikovati. Ja znam istinu i znam kako se osjećam, što je najvažnije. Sa druge strane, poslije 30 godina u ovom poslu i svega što sam uspio - mislim da imam pravo da odlučim šta ću sa svojim životom", poručio jeObradović i potom zaključio:

"Mogu da biram gdje ću da radim... Kada sam se vratio u Partizan rekao sam da je to zbog emocija, ja volim ovaj tim i to počinje i završava se sa tim".

Obradović je uvjeren da od Partizana ponovo može da napravi uspješan tim, a od svojih igrača traži da baš u tom pravcu razmišljaju.

"Zatražio sam i od mojih košarkaša da učine isto. Ukoliko to ne bude dovoljno, biću miran sa sobom zato što sam pokušao sve. U životu postoje dobri i loši momenti. Gledano iz profesionalnog ugla, do sada sam imao prelijepe trenutke, ali takođe su postojale i prepreke. To je dio života. U sadašnjosti se prošlost ne računa. Moraš da razmišljaš o onome što te čeka. Tako ja razmišljam", poručio je "Žoc".