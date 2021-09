Cijeli svijet u čudu - NBA zvijezda se ofarbala u američki zastavu: Pojavio se na crvenom tepihu i sve šokirao! (FOTO)

Poznati košarkaš spremio veoma upečatljiv detalj za Met gala!

Izvor: Profimedia

Jedna od najvećih zvijezda NBA lige šokirala je svojim novim izgledom. Kosa ofarbana u plavo i bijele zvezdice po njoj do sada nisu bili zaštitni znak Rasela Vestbruka (32) koji je ovog ljeta stigao u Los Anđeles Lejkerse.

Ali, poznat je on kao neko ko voli da eksperimentiše. Do sada je to uglavnom radio sa garderobom, ali smo noćas vidjeli da granice ne postoje.

Svake godine se Met gala održava sa nekom drugom temom kao inspiracijom za učesnike, a Rasel je bio veoma kreativan. Ove godine je motiv bila nezavisnost Amerike, a on je odlučio da kosu ofarba u djelić američke zastave, plavu podlogu i bijele zvijezde na njoj!

Pogledajte kako je izgledao Rasel:

Mnogi su ostali u šoku kada su ga vidjeli, ali Vestbruk je prezadovoljan imidžom koji je predstavio.

Da je zadovoljan svojom frizurom, koja je šokirala čitav svijet, videli smo na njegovim profilima na društvenim mrežama. Pohvalio se izgledom sa crvenog tepiha.