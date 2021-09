Rasulo u bh. košarci: Nema dogovora na UO KSBIH, Teletović i Kovačević napustili sjednicu!

Kako je završena prošla, tako će po svemu sudeći početi i nova sezona.

Izvor: Anadolija/Kemal Zorlak

Prošla sezona u košarkaškom prvenstvu BIH završena je neslavno, fajnal for nije odigran, a dogovora kako će se razriješiti pitanje klubova koji su tada izbačeni, Igokee, Borca i Sparsa i dalje nema.

Na sjednici Upravnog odbora KSBIH većina članova Upravnog odbora bila je da se kazna o izbacivanju pomenutih klubova, preinači u novčane kazne, ali dogovor nije postignut pa su sjednicu su odmah na početku napustili Mirza Teletović i Siniša Kovačević.

Generalni sekretar KSBIH Amer Čolan i dalje je pri stavu da Igokea, Borac i Sparsi ne mogu ni da se takmiče ni u ABA ligi ni FIBA Ligi šampiona, jer kako navodi Čolan nisu dobili saglasnost od Saveza.

Iz Igokee, međutim, ponavljaju da Amer Čolan mora da ode sa funkcije i pitaju se zar nije u interesu Saveza da pod svojim krovom ima timove koji predstavljaju bh. košarku u regionu i Evropi. Prošla sezona bila je jedna od najuspješnijih u istoriji Igokee. U ABA ligi izboren je plej-of, dok su u FIBA Ligi šampiona, od kvalifikacija stigli do TOP 16 faze. Igokea će i ove sezone nastupati u FIBA Ligi šampiona i ABA ligi, gdje su već izvučeni parovi za predstojeću sezonu. Takođe, Borac i Sparsi igraće ABA 2 ligu.

"Bio je juče nekakav pokušaj sastanak u Sarajevu na kojem se nismo ništa uspjeli dogovoriti. Ono što želim reći da je gospodin Čolan ozbiljan lažov i manipulator i da se bavi stvarima koje nisu u njegovoj ingerenciji. KK Igokea će igrati i FIBA Ligu šampiona, kao i ABA ligu, a o tome definitivno neće odlučivati gospodin Čolan, iako bi to volio, zbog svoje netrpeljivosti prema nama. Široki, Sparsi i Borac će igrati ABA 2 ligu i on ni o tome neće odlučivati“, izjavio je za ATV Siniša Kovačević, član UO KS BiH.

Kako dodaje, što se tiče nastupa u FIBI, Savez je dao saglasnost.

"On je krajem šestog mjeseca ispred kancelarije potvrdio učešće Igokee u FIBA Ligi šampiona, poslao je odobrenje i na osnovu toga i našeg zahtjeva, ne kao prvaka, nego kao jedinog tima iz BiH koji se prijavio za jedno od četiri mjesta u FIBA takmičenjima, igraćemo evropsko takmičenje. To je gotovo i više se ne može povući. U slučaju da klub iz nekog razloga ne igra to takmičenje dužan je da plati ogromnu novčanu kaznu, dok u slučaju da mu treća strana brani, i to upravo ona koja je poslala saglasnost, Savez će snositi ogromne sankcije. I finansijske i sve druge. On je toga svjestan. Imamo svu dokumentaciju i prepisku sa FIBA i Savezom BiH vezano za igranje evropskog takmičenja. Angažovali smo advokatski tim koji će da tuži gospodina Čolana za zloupotrebu položaja i sve stvari kojima se on bavi. Iza nas kao i iza svih klubova koji su pod okriljem Košarkaškog saveza Republike Srpske, staće i sam Savez“, rekao je Kovačević.