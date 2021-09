Zvanično! Zvezda potpisala centra, Maik je ponovo tu: Ljubimac navijača treći put među crveno-bijelima! 

Ne može bez Srbije i Crvene zvezde, sada se opet vraća na Mali Kalemegdan.

Sada je i zvanično, Maik Cirbes je opet košarkaš Crvene zvezde! Njemački centar je tokom priprema trenirao sa crveno-bijelima, potom je odigrao nekoliko pripremnim utakmica sa timom i sada je ozvaničena saradnja sa njim.

On je potpisao ugovor do kraja 2021. godine i ostaće uz tim Dejana Radonjića, pošto je očigledno na treninzima i utakmicama ubijedio stručni štab i upravu da može da odgovori izazovima u ABA ligi i Evroligi. Ugovor ima opciju produžetka do kraja sezone.

Cirbes ima 31 godinu i visok je 208 centimetara. Prvi put je nastupao za Crvenu zvezdu od 2014. do 2016. godine kada je stigao iz Bamberga. Potom je nastupao za Makabi i Bajern, da bi se među crveno-bijele vratio u sezoni 2018/19. Prošlu godinu proveo je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nastupajući za Al Šabab.

Sa crveno-bijelima je do sada osvojio sedam trofeja: tri titule u ABA ligi, dva prvenstva Srbije, Superkup ABA i jedan Kup Radivoja Koraća. Posle potpisivanja ugovora istakao je da se vratio u svoj klub i da se osjeća kao dio crveno-bijele porodice.

"Zaista se osjećam počastvovano što sam ponovo dio ovog kluba. Crvena zvezda je moj klub i ovdje je mnogo momka koji su dio ove porodice koja je i moja porodica. Sada samo preostaje da naporno radim i uzvratim ovo povjerenje" rekao je Maik Cirbes.

