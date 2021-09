Hrvatska legenda otkrila Željkovu tajnu: Puno pričaju kako i šta, a u suštini je sve jednostavno!

Damir Mulaomerović je igrao za Željka i ističe da nema ništa lakše nego kada je on trener.

Izvor: MN Press/Youtube/PodcastInkubator

Željko Obradović je kada se gledaju osvojeni trofeji ubjedljivo najbolji evropski trener. Ipak, možda čak i više od titula o njegovoj veličini govori to kako bivši igrači pričaju o njemu.

Jedan od košarkaša sa kojima je tokom svoje bogate karijere sarađivao je i Damir Mulaomerović. Nekada dugogodišnji reprzentativac istakao je da je sa Obradovićem lako raditi.

"Ja sam bio kod najboljeg, taj najbolji je Željko Obradović. Puno je priča kako i šta, a Željko je u suštini najjednostavniji trener, čovjek zna svoj posao. Samo treba da slušaš, pratiš i radiš ono šta ti kaže. Glupo je i pričati o njegovim košarkaškim kvalitetima", ispričao je Mulaomerović gostujući u "Podkast Inkubatoru".

Ključ Željkovog uspjeha je i to što nikada nije van košarke.

"On je unutra i uvijek je tu 100 odsto. Kad se uđe u toj njegov mod kako on to radi, to izgleda jako jednostavno", iskren je Mulaomerović.

On je svoju jedinu Evroligu osvojio upravo sa Obradovićem 2002. godine, a tada je kao autsajder Panatinaikos dobio moćni Kinder.

"To nikada neću da zaboravim, u jednoj utakmici koja je bila fantastična, protiv takve ekipe sa Đinobilijem i Grejndžerom. Prvi put je bio tako miran, on je tu na psihološkom nivou odradio sjajan posao. Nevjerovatno je kako on to uspio da od desetog igrača izvuče taj maksimum, to je njegova po meni najbolja osobina", otkrio je Mulaomerović.

A onda je otkrio i ključ pobjede. To je bio plej Pepe Sančez!

"A onda je taj Pepe Sančez koji je bio najbolji prijatelj sa Đinobolijem i igrao je na nula poena, ali ga je čuvao u drugom poluvremenu da ovaj nije dao šest poena. Željko je došao i rekao ovome: ’Jel možeš ti da čuvaš ovog svog prijatelja? Pa naravno da mogu’”, priča Mulaomerović.