Sve sam ih odmah pitao - što ste došli u Partizan? Željko Obradović otvorio dušu: Za mene nema ništa ljepše i bolje!

Trener crno-bijelih gostujući u Hrvatskoj govorio o svojim razlozima da se vrati, o napretku ekipe - šta je za pohvalu, šta bi trebalo popraviti... Govorio je o svemu!

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Split

Partizan je trijumfalno završio uspješnu turneju po Dalmaciji na startu sezone. Poslije pobjede protiv Zadra, ekipa Željka Obradovića savladala je i Split, u četvrtak uveče.

"Žoc" je poslije meča održao opširnu konferenciju za novinare, pristao da odgovara lokalnim novinarima o svom novom početku u Humskoj, odluci da se vrati, napretku ekipe, a evocirao je uspomene i na igračke dane, na Tonija Kukoča...

"Bila je ovo druga utakmica u tri dana, protiv ekipe koja je do sada igrala na dva različita načina. Protiv Crvene zvezde (u ABA ligi) i protiv Cibone (u hrvatskom prvenstvu) su pokazali dva lica, a insistirao sam kod igrača da moramo maksimalno ozbiljno da shvatimo, jer je to tim koji je pokazao pravo lice protiv Cibone".

Obradović je govorio o svojim zahtjevima prema igračima od prvog treninga.

"Od prvog dana kada smo se skupili insistirao sam na jednoj stvari kod igrača - da njihova želja i borbenost moraju da budu na najvišem mogućem nivou i sa te strane sam apsolutno zadovoljan. Tim se borio 40 minuta i u svim dosadašnjim utakmicama je bilo tako".

"Žoc" je dodao i da je potrebno strpljenje, a to je ponovio i kasnije tokom konferencije.

"Očigledno je da neke stvari moramo da popravimo, i u Splitu smo radili ovdje dva dana neke stvari veoma dobro, ali očigledno da ritam utakmice i neke stvari koje druge ekipe rade utiču da ne igramo prije svega napadački onako kako bih volio. Moramo očigledno da budemo strpljivi. Čestitam svojim igračima i čestitam domaćima što su pokušavali da čitav meč budu 'u utakmici'".

Obradović je dočekan aplauzima u Sportskom centru "Gripe".

"Divno sam se osjetio, košarkaški grad koji je iznjedrio toliko igrača, trenera, publika poznaje košarku i najiskrenije želim da se zahvalim".

Split se u finišu vratio u meč i primakao na dva posjeda zaostatka (56:62). Obradović je bio upitan za taj momenat.

"Da smo ubacili prije toga neku trojku moglo je da ode na 'plus 25'. Ali svakako nije normalno da šutiraju 1/20 u prvom poluvremenu, da su neku ubacili, bila bi drugačija utakmica. Rekao sam već da naš napad još nije na nivou koji je potreban".

Obradović je se osvrnuo i na svoj povratak među crno-bijele i za ambiciju da ih vrati u najviši rang.

"Za mene je Partizan najveći mogući rang koji postoji i za mene nema ništa ljepše i bolje nego da budem trener Partizana. Vratio sam se jer je to moj klub koji obožavam, volim, uživam da radim s ovim igračima. Svjestan sam da će proces da traje dok se neke stvari ne budu složile, ali ljepota je da radiš tamo gdje voliš. 28 godina sam živio u inostranstvu, radio van svoje zemlje, razmislio sam šta bih volio i gdje da nađem motivaciju i našao sam je ovdje. Postavili smo ciljeve ispred nas, zajedno sa predsjednikom, sportskim direktorom Zoranom Savićem, znamo šta očekuju navijači od nas. Probaćemo da uradimo sve i da damo sve od sebe da vratimo Partizan tamo gdje mu je mesto - u Evroligu. Kako, kad - to su pitanja ispred nas, a najbolji odgovor daje vrijeme".

Obradović je konkretno pričao o tome šta mora da bude bolje u igri crno-bijelih.

"Sigurno je važno da se počne sa pobjedama, i zbog samopouzdanja i zbog ambijenta. Igrali smo odbranu izuzetno dobro, agresivnost je na izuzetnom nivou. Mnogo veći napredak očekujem u napadu, moramo da igramo tečnije, raznovrsnije, mada smo danas u prvom poluvremenu igrali prilično pametno, lopta je bila tamo gdje bi trebalo da bude i to je sigurno nešto što je dobar utisak sa današnje utakmice, ali pobjede su važne, bolje je kad pobijediš i sa lošijom igrom, a igrači i ja smo svjesni da je svaki trening i utakmica prilika da se poboljšamo da bismo bili na nivou na kojem bismo mogli da ostvarimo svoje ciljeve".

Uoči starta sezone, crno-bijele su mnogi istakli kao prve favorite u ABA ligi. Obradović je bio upitan i za te prognoze.

"To su sve uobičajene stvari i to je dobro pitanje. Upravo kada smo se skupili rekao sam igračima koji je prvi moj zahtjev - borbenost i želja, to postoji i evidentno je na treningu, rade maksimalno i na treningu i na utakmici, gdje daju sve od sebe. Razumljivo je što prave greške i što neke stvari ne rade dobro. U tom smislu je ono što sam postavio ispred njih prva i jedina stvar. To ko nas stavlja u favorite neću da razmišljam o tome, to sam rekao i njima".

"Žoc" je u dahu dodao...

"Svima sam im postavio pitanje - zbog čega ste izabrali Partizan? Da biste napredovali i napravili neke rezultate. Kako da dođemo do toga? Samo rad, krvav. U sportu niko ništa nije napravio a da se nije pomučio. Ne znam za taj slučaj u sportu. Ko nas stavlja u favorite? Imaju pravo svi, vjerovatno je to povezano s nekim stvarima koje su se dogodile ljetos, ali utakmice u Zadru i Splitu su pokazale da nikome neće biti lako u ABA ligi".

Obradović je slikovito objasnio svoj novi početak na klupi crno-bijelih kroz priču o svom, šampionskom Panatinaikosu.

O tome je govorio kada su ga domaći novinari upitali da evocira igračke uspomene na dane kada je sa Partizanom igrao u čuvenim finalima protiv Jugoplastike, u istoj dvorani u kojoj je bio i danas.

"Jugoplastika je dominirala tri godine, igrali su dugo zajedno, imali su neviđen kvalitet, bio je Boža Maljković dvije godine, pa je došao Željko Pavličević, ali je bila okosnica ista. Mi smo bili prvaci Evrope, ali su otišla dva glavna igrača, Danilović i Đorđević, više nismo ni mogli da igramo u Evropi. Što se tiče Jugoplastike, ja sam imao to iskustvo tokom 13 godina rada u Panatinaikosu, kad ti dolaze jedan, dva ili tri igrača u toku godine, to je neuporedivo lakše i za igrača i za trenera, jer se poznajemo i mogu da pozovem tajm-aut i da pozovem napad koji nismo igrali sedam-osam utakmica i da tražim da to odigramo. Večeras sam uzimao tajm-aute da ponovim neke stvari koje su radile, to ne ide, ali ponavljam - potrebno je strpljenje. Oni imaju želju, oni će sigurno kroz rad doći do toga. Kad vratim film kako je to izgledalo gdje god da sam radio, na početku je to bilo mnogo teško. I ja moram da budem vjerovatno još malo strpljiviji", nasmejao se Obradović.

Prisustvo najvećeg evropskog trenera hrvatski novinari iskoristili su da sa njim pričaju i o ulasku jugoslovenske i hrvatske legende Tonija Kukoča u Kuću slavnih u Springfildu.

"Zaslužio je to mnogo ranije. Suparnici smo bili, neprijatelji nikad. Toni je meni izuzetno drag čovjek i bilo je evidentno da će tako da bude od kada je počeo da igra u Jugoplastici. Bio je ekstra talenat koji je mnogo radio na sebi. Teško će se pojaviti igrač onog nivoa kakav je bio Toni Kukoč. To najiskrenije mislim. Igrač 'ol-around' bio je nešto što najbolje obilježava Tonija Kukoča. Igrao je na pozicijama od 'jedan' do 'pet', to svi treneri sanjaju. Mogao je da čuva i pleja i 'peticu' u odbrani i sve obrnuto da radi u napadu. Imao je kreaciju, da igra plejmejkera, da ode na donji post, da šutne trojku, sve... Da vam ne pričam. Mislim da je to apsolutno zasluženo", izjavio je "Žoc" u Dalmaciji.





(MONDO)