"Potez karijere dolazak u Španiju": Džanan Musa prezadovoljan novim početkom u Breogranu

Džanan Musa, košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, sjajno igra u dresu španskog prvoligaša Breograna.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Prije nekoliko dana bio je najefikasniji u dvoboju sa Barselonom kada je ubacio 14 poena. I mečeve prije odigrao je na vrhunskom nivou, te je jasno kako je trenutno u odličnoj formi. Musa je prije nekoliko mjeseci stigao u ovaj klub, a kako kaže, srdačno je dočekan.

"Ovo je košarkaški grad i lijepo su me dočekali. Pozitivno je sve, grad živi za košarku. Ljudi na ulici znaju sve o čarobnoj igri pod obručima. Prate ovaj sport, idu na utakmice, zaista dobro poznaju pravila i mislim da mi je trebao ovakav potez u karijeri. Sretan sam za sada u Španiji", izjavio je Musa, a prenijela agencija "Anadolija".



Dodaje kako je bio dobro upoznat sa španskom ligom prije dolaska u ovaj klub.

"Ko god prati košarku zna da je to najbolja liga na Starom kontinentu. Tu je četiri ili pet evroligaških ekipa. Takođe, 18 od 20 ekipa igra euro takmičenja i sve je jasno o kakvoj ligi se radi. Najbolji potez u mojoj karijeri je dolazak u Španiju", istakao je Musa.

Bh. reprezentativac je i kapiten španskog tima.

"To mi puno znači. Trener je odmah rekao i pokazao da ima povjerenje u mene. Želi da vodim tim kao lider. Imamo dobar odnos za sada. Zadovoljan sam što se tiče svega. Trener i igrači, svi me poštuju. To može samo rasti u budućnosti", kazao je Musa.

Nedavno je reprezentativac Bosne i Hercegovine odigrao sjajan meč protiv Barselone.

"Prve dvije utakmice smo lako dobili, a iskreno, nismo to očekivali. Protiv Barselone smo odigrali egal utakmicu, a na kraju smo izgubili. Ljeto sam proveo trenirajući, odricao sam se svega. No, sada se sve isplaćuje. Neka ovako ostane", naglasio je Musa.

Nastupi u reprezentaciji BiH uvijek bude radost

O ambicijama kluba, istakao je:

"Na početku je to bila sredina tabele, ali smo pokazali da možemo igrati sa svima. Treći smo na tabeli trenutno. Normalno je da apetiti rastu i želimo da se borimo za plej-of. Imamo dobar tim koji može doći do cilja".

Musa je omiljen kod navijača državnog tima Bosne i Hercegovine.

"Igrati za reprezentaciju je poseban događaj za mene. Ti nastupi uvijek bude radost. Nadam se da ću se u budućnosti moći odazvati pozivu selektora Vedrana Bosnića. Naravno, ako me povrede zaobiđu. Želimo se plasirati na naredna velika takmičenja, da se ustalimo, da imamo kontinuitet. Imamo sjajan tim, dobru infrastrukturu, sve uslove da to ostvarimo. Rastemo iz godine u godinu, i želimo napraviti skok", naglasio je Musa.

(mondo.ba/agencije)