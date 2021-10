Kod Pešića nema biranja i noćnog života! Tanjević pričao o Kariju kao selektoru - Moraće da bude mangup!

Svetislav Pešić je novi selektor Srbije, a Boša Tanjević smatra da je to sjajna odluka.

Svetislav Pešić je kao novi selektor reprezentacije Srbije pričao o svom novom poslu, a Bogdan Boša Tanjević je istakao da je popularni Kari veliko ime srpske košarke i velikan.

Iskusni trener i još jedna trenerska veličina poznaje Pešića još iz igračkih dana u Bosni i odatle on nosi sjajne navike koje je prenio na svoj trenerski posao.

"On spada u one koje ja zovem trenerske gromade, pet, šest, sedam, osam ili deset sa našeg prostora. Kao igrač bio ekstremno uredan, profesionalno orjentisan prema radu i zajedništvu sa ostalima. Isto je to sve tokom svoje dugogodišnje trenerske karijere je to svuda demonstrirao", istakao je Tanjević za "RTS".

On smatra da će Pešić doneti jednu novu vrstu discipline u nacionalni tim.

"Igrači neće moći da se maze, da biraju kad hoće i kad neće da dolaze. Neće moći da imaju noćni život, biće zajedno u hotelu i to će odmah biti korak naprijed u radu sa reprezentacijom", istakao je Boša koji ističe da će Kari znati da prepozna nove talente.

"Pešić kao većina naših trenera ima izuzetno oko ko je pravi igrač, sjećamo se Bjelice u Zvezdi", istakao je Tanjević.

Bošin sin Bojan Tanjević koji je takođe košarkaški stručnjak i menadžer istakao je da će sada Pešić morati da radi sa ekipom u kojoj će morati da usaglasi mnogo različitih karaktera.

"Ovo će biti posao u kome će on morati da ih ukomponuje sve njihove karaktere. Sličan posao kao što je imao sa prošlom reprezentacijom ili sa Barselonom. On je mangup, a tu mora da se bude veći mangup od mangupa, a igrači su mangupi", istakao je on.

On se takođe prisjetio Nemanje Bjelice koga je zastupao u doba kada je Pešić doveo sadašnjeg igrača Golden Stejta u Crvenu zvezdu.

"Mi koji smo tada zastupali Bjelicu žarko smo htjeli da ga pošaljemo kod trenera koji će ga napraviti igračem koji je sada postao. Uz par kafa i par razgovora sa Karijem bilo je potrebno da ga prepozna. Onaj huk kad ga je ubacio u igru na mjestu plejmejkera sa tom visinom, bili su iznenađeni kako neko sa tom visinom može da igra tu poziciju", zaključio je on.