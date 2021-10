Duda me je pogodio do srži, zajedno smo napravili čudo! Novica pričao o Ivkoviću: Nakon toga su nas gledali drugim očima

Novica Veličković se prisjetio dana u kojima je radio sa Dušanom Dudom Ivkovićem.

Novica Veličković je nedavno na spektakularan način završio karijeru, utakmicom između Partizana i Efesa na kojoj je uz mnogo emocija sjajni krilni centar okačio patike o klin.

Sada je gostujući na TV Arena sport pričao o mnogim delovima svoje profesionalne karijere, a osvrnuo se i na saradnju sa Dušanom Dudom Ivkovićem.

"Ja sam imao vrhunski odnos sa njim i neku ulogu koju je on meni namijenio meni u reprezentaciji pogodio je do srži. Napravio je, tada 2008. kada je preuzeo reprezentaciju mlad tim, prosjek na je bio 21-22 godine. Stvarno smo napravili čudo od kvalifikacija gdje smo imali samo jedan poraz", prisetio se on.

Upravo na dan njegove oproštajne utakmice Dušan Ivković nas je napustio.

"Desilo se da nas je na taj dan napustio i Duda Ivković koji mi je u jednom karijere mnogo pomogao, koga sam mnogo volio i na taj dan se sve pomiješalo", ispričao je Novica.

On je istakao da je kroz reprezentaciju koja je 2009. godine na Evropskom prvenstvu poslije duge pauze uzela medalju mnogo igrača napredovalo.

"Mnogo igrača je raslo kroz tu selekciju na reprezentativnom i na klupskom planu. Kada smo napravili taj prvi uspjeh 2009. godine ljudi su krenuli da gledaju na nas drugim očima", istakao je Veličković.

Posebno je u radu sa Dušanom Ivkovićem istakao profesionalizam kao ključ uspjeha.

"Taj odnos, taj profesionalizam bio je fantastičan i mene je baš pogodilo kada nas je napustio. Pričao sam sa dosta saigrača taj dan i poslije toga i mislim da je to gubitak koji će se tek osjetiti. On je neko ko je stvarao i postavljao stvari na neki viši nivo iz godine u godinu. Kod njega se stvarno zna kako se radi, šta se radi, znali smo od ujutru kad se probudimo do uveče šta radimo. Veliki gubitak ne samo za našu košarku", rekao je emotivni Veličković.

