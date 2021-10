Moja izjava o Kosovu je pogrešno shvaćena: Kalinić objasnio svoj stav - Zauvijek će biti deo Srbije, izvinjavam se!

Nikola Kalinić je poručio i da će donirati jednu mjesečnu platu narodu na Kosovu i Metohiji.

Crvena zvezda večeras od 19 časova protiv Žalgirisa igra prvu evroligašku utakmicu pred navijačima poslije čak 587 dana, a očekuje se da će navijači spremiti spektakl svojim miljenicima, kao što je to bilo i prethodnih godina.

Imaće priliku da pozdrave novi tim, "staro jezgro" tima, ali i povratnike među kojima je Nikola Kalinić. Požrtvovani košarkaš bio je ljubimac navijača dok je igrao u Zvezdi, ali je prethodni put kada je dolazio sa Fenerbahčeom dio navijača dočekao zvižducima, dok ga je dio branio i podržao ga je aplauzom.

Razlog za podijeljeni stav oko Nikole Kalinića bila je njegova izjava o Kosovu i Metohiji, a povratnik u redove Crvene zvezde u intervjuu za "Sport Klub" ističe da je to pogrešno protumačeno.

"Žao mi je što je moja izjava oko Kosova i Metohije pogrešno prenijeta, shvaćena i protumačena. Zbog svega toga se loše osjećam i to me kao mladog čovjeka boli. Nisam imao namjeru da bilo koga povrijedim, bilo kojom svojom izjavom i potezom, i ako se to dogodilo, izvinjavam se", rekao je Nikola Kalinić i dodao:

"Moram da naglasim da je za mene Kosovo i Metohija neizostavni dio Srbije i da tako treba da ostane zauvijek".

Vođa novog tima Dejana Radonjića, koji je odlično počeo novu sezonu, kazao je da je uvijek ponosno isticao zastavu Srbije, a da će jednu mjesečnu platu donirati srpskom narodu na KiM.

"Mislim da je važno da podsjetim javnost da sam sa reprezentacijom svoje države Srbije osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Madridu 2014. godine, kao i na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Osvajač sam Evrolige 2017. godine u Istanbulu, gdje sam po završetku finalne utakmice stavio na sebe zastavu svoje države Srbije. U prilog svemu ovome, odlučio sam da doniram jednu svoju mjesečnu platu crkvi namjenski za pomoć srpskom narodu na Kosmetu", poručio je košarkaš.

