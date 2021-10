Zvezda igra kako Kalinić komanduje! Nikola je dirigent, a odbrana PONOS tima!

Kao što je i bilo očekivano, Nikola Kalinić je vođa tima i njegova energija vodi crveno-bijele od starta sezone. Nema sumnje da će tako biti čitave godine.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda je orkestar koji svira po notama Nikole Kalinića. Tako izgleda ekipa srpskog šampiona na startu sezone.

Mogao je Nikola ljetos da prihvati ponude bogatijih klubova, tražili su ga i španski velikani Real Madrid i Barselona, plata bi svakako bila bolja. Odlučio se za nešto drugo. Vratio se kući.

Prema svemu do sada viđenom, napravio je pravi potez, pošto je definitivno udarna igla Dejana Radonjića. Bez obzira na poenterski učinak, ono što radi na parketu statistika ne upisuje. Borbenost, organizaciju igre, pomjeranje igrača, ogroman doprinos u odbrani, sve što pravi lider čini.

Na svojoj koži to je osjetio Makabi u Izraelu gdje je Zvezda slavila (75:63).

Kalinić je ujedno bio i najefikasniji akter tog meča (19, 5sk, 5as).

"Još sam na poluvremenu rekao da moramo da nastavimo sa čvrstom igrom u defanzivi. Upravo smo to i uradili, odbrana je naš ponos. Moramo da nastavimo da igramo ovako i da dajemo maksimum u svakom meču. Vjerujem da možemo ovako da nastavimo", poručio je Nikola.

Ponovo se vraćamo na ono ključno - njegov posao lidera. Igrao je najviše od svih, skoro 34 minuta, čime je Radonjić jasno pokazao koliko mu veruje. Sastav jeste desetkovan i ne može da računa na nekoliko prvotimaca, ali je jasno u koga će svi pogledi biti usmjereni tokom cijele sezone.

Uostalom, vidjelo se to u Tel Avivu. Nikolina inteligencija, kretanje, raspoređivanje saigrača. Sve to je donijelo neke lake poene na obruču koje su realizovali Stefan Lazarević i Ognjen Dobrić. To su stvari koje će vremenom biti još bolje. Kako se ekipa bude uigravala i kako budu još bolje komunicirali.

Ova Zvezda definitivno ima Radonjićev pečat, a za realizaciju tog plana će se pobrinuti Kalinić. A, kako će sve to tek da izgleda videćemo kada budu u punom sastavu.