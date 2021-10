Jokić najbolji na meču, ali ga pobijedio drugi Srbin: Katastrofalna forma Denvera - imaju četiri poraza u nizu!

NBA sezona nije počela, a Denver Nagetsi ređaju neuspjehe...

Izvor: Profimedia

Kako to obično biva - Nikola Jokić bio je najbolji na terenu!

Srpski centar upisao je dabl-dabl učinak na meču Denvera i Oklahome, bio je najbolji pojedinac ovog susreta i mogao je samo da posmatra četvrti uzastopni poraz svog tima. Ekipa iz Kolorada baš se muči u pripremnim mečevima pred početak nove NBA sezone.

Oklahoma siti Tander - Denver Nagets 108:99 (29:23, 24:25, 31:24, 24:27)

Najbolji košarkaš lige za prethodnu sezonu polako podiže formu i sve je bliži nivou na koji je navikao navijače. U porazu od Oklahome proveo je na terenu tačno pola sata, a za to vrijeme imao je 22 poena, 12 skokova i pet asistencija, što ipak nije bilo dovoljno za pobjedu.

Meč je pripao ekipi za koju igra drugi srpski košarkaš, ali se Aleksej Pokuševski nije previše istakao na ovom meču.

Mladi srpski igrač imao je loše šutersko veče, pa je ubacio samo dva poena (1/7 iz igre), uz pet skokova i jednu asistenciju.

Denver je na početku meča stigao do osjetnije prednosti, ali je već do kraja prve četvrtine prosuo cijelokupnu razliku koju je napravio. Od tada se Nagetsi nisu ozbiljnije vraćali u susret, a Oklahoma je lako stigla do pobjede na meču u kom je imala čak i 25 poena prednosti.

Isti timovi će prije početka sezone odigrati još jednu pripremnu utakmicu, a to će biti i generalna proba pred start nove sezone u najjačoj ligi na svijetu.