Srbin pobjeđivao Partizan sa Cibonom, sad poručuje: Uživaću protiv najboljeg, te pobjede nam otežavaju posao!

Vladimir Jovanović pravi sjajne rezultate u Ciboni, a sada ga čeka najteži meč od starta sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan i Cibona su jedine neporažene ekipe na startu ABA lige, a to će se poslije tri kola promijeniti. Crno-bijeli idu na noge hrvatskom predstavniku u "Draženov dom", a tu ih čeka dobro poznato lice.

Vladimir Jovanović je kao trener FMP-a dugo vodio bitke sa Partizanom, a pred početak ove sezone pobijedio je crno-bijele u pripremnom meču. Nedavno je uintervjuu za MONDO istakao da njegov tim ove sezone ima pobednički karakter, ali da ne treba previše poletjeti na startu.

"Napravili smo selekciju dobrih, kvalitetnih mladih igrača, dobra je i doselekcija tima, imamo dužu klupu i dobro smo odradili pripreme. Uz to su svi igrači generacijski bliski, pa je atmosfera dobra što je i preduslov dobrih rezultata. Ekipa ima karakter pobjednika i cilj je i bio da svaku utakmicu odigramo najbolje što možemo. Uspjeli smo to u prva tri kola. Vijdećemo koliko će to trajati. Nismo imali neki cilj po broju pobjeda, nismo razmišljali na taj način, već postepeno i da pokušamo da svakog protivnika pobijedimo", rekao je on za MONDO.

Pričao je naravno i o ovom meču, a iako je ovo duel dva bivša prvaka Evrope Cibona prethodnih godina nije bila na očekivanom nivou.

"To je derbi, jer igraju dva tima koja mnogo znače u svijetu košarke. Nažalost, Cibona godinama ne igra na tom nivou gdje je nekada bila, taj meč će privući veliku pažnju i rezultatski je interesantno, jer su obje ekipe bez poraza. Svi smo svjesni da je Partizan u ovom trenutku favorit, pa i na našem terenu. Ulazimo spremni da pokažemo talenat, da budemo što duže u utakmici i da iskoristimo sve prilike koje nam se ukažu", dodao je on.

Prošle godine je Cibona sa Jovanovićem na čelu savladala Partizan, ali taj meč nije previše uporediv, jer su se oba tima prilično promijenila. A kada je pobjeda u Opatiji na pripremnom turniru u pitanju Jovanović je istakao da to može biti samo problem.

"To što smo ih pobijedili može da nam bude i otežavajuća okolnost. Uvijek kažem da su te pripremne utakmice važne, ali su u isto vrijeme potpuno različit sport u odnosu na zvanične mečeve. Očekujem motivisanog rivala, kvalitetnog. Biće pojačani i za Pantera i Smailagića koji nisu igrali u tom duelu", dodao je on.

Na kraju je istakao da će uživati u meču gdje će sa druge strane imati najboljeg evropskog trenera svih vremena.

"Nema potrebe govoriti o svemu što je Željko uradio u karijeri. On je vjerovatno najbolji evropski trener svih vremena. Pitanje je da li neko može da nadmaši njegove uspjehe. Za nas trenere je veliki izazov biti na suprotnoj strani terena. Uživaću definitivno", zaključio je on.

Meč počinje od 19 časova.