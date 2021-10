Srbin stvara bisere u Zagrebu i dočekuje Željka Obradovića: Jovanović će voditi derbi protiv Partizana i uživati!

Trener lidera ABA lige Vladimir Jovanović pred meč sa Partizanom pričao za MONDO o Ciboni, crno-bijelima, Roku Prkačinu, Igoru Kokoškovu...

Bez obzira na turbulencije unutar Cibone, srpski stručnjak Vladimir Jovanović uspjeva da mlade "vukove" odlično vodi i ove sezone i to pokazuje i tabela ABA lige. Na njoj je njegov tim na diobi prvog mjesta, sa perfektnim skorom, 3-0.

Najveće zasluge za to pripadaju bez dileme bivšem treneru FMP-a, koji je razmrdao dvostrukog prvaka Evrope i u komplikovanim okolnostima sjajno ušao u sezonu, sa tri pobjede na Jadranu i sa skorom 4-1 u hrvatskom prvenstvu.

Više nego dovoljan razlog za intervju sa mladim stručnjakom, koji se sprema za veliki izazov - duel protiv Partizana Željka Obradovića u petak.

"Šta je naša tajna? Nema je", sa osmjehom počinje Jovanović razgovor za MONDO.

"Napravili smo selekciju dobrih, kvalitetnih mladih igrača, dobra je i doselekcija tima, imamo dužu klupu i dobro smo odradili pripreme. Uz to su svi igrači generacijski bliski, pa je atmosfera dobra što je i preduslov dobrih rezultata. Ekipa ima karakter pobjednika i cilj je i bio da svaku utakmicu odigramo najbolje što možemo. Uspjeli smo to u prva tri kola. Vidjećemo koliko će to trajati. Nismo imali neki cilj po broju pobjeda, nismo razmišljali na taj način, već postepeno i da pokušamo da svakog protivnika pobjedimo."

I zaista, Jovanović je napravio sjajan posao kada je sa saradnicima doveo Amerikanca Nejta Riversa (23 godine), krilnog centra od 211 centimetara koji je u uvodna tri kola sabrao čak 13 blokada.

Uz Amerikanca, koji je bez dileme najveće otkrovenje početka sezone, tu je i talentovani Roko Prkačin (18), kapiten tima i strijelac 24 poena u pobjedi protiv Mornara na otvaranju, a i jako važnih trojki u pobjedi protiv Zadra. U tom meču hrvatski krilni centar imao je indeks 39!

Primajući čestitke za takav početak, Jovanović dodaje...

"Vjerujem u ovu ekipu i njihov kvalitet, niko nije očekivao ovakav start. Cibona nije imala sjajne rezultate u prethodnim godinama. Sada smo dva puta slavili na gostovanjima u ABA ligi i to znači za samopouzdanje. Naravno, svjesni smo da ovo ništa ne mjenja i da moramo da nastavimo. Jedini naš cilj je da sljedeće sezone budemo u ABA ligi, sve ostalo je nagrada. Volio bih da moj tim pokaže kvalitet i talenat i da bude ravnopravan rival bilo kom protivniku, pa i onima koji su na papiru jači".

A, SAD - PARTIZAN!

Upravo sljedi duel sa jednim takvim timom - Partizanom. I jedni i drugi imaju isti skor, po tri pobjede uoči duela u Zagrebu u petak od 19 časova.

"To je derbi, jer igraju dva tima koja mnogo znače u svijetu košarke. Nažalost, Cibona godinama ne igra na tom nivou gdje je nekada bila, taj meč će privući veliku pažnju i rezultatski je interesantno, jer su obje ekipe bez poraza. Svi smo svjesni da je Partizan u ovom trenutku favorit, pa i na našem terenu. Ulazimo spremni da pokažemo talenat, da budemo što duže u utakmici i da iskoristimo sve prilike koje nam se ukažu".

Prošle godine Jovanović je sa Cibonom nanio Partizanu poraz u Hali sportova na Novom Beogradu, ali sada ga čeka višestruko teži posao. Prije svega, jer na klupi "Parnog valjka" sada sjedi najveći stručnjak Starog kontinenta i devetostruki prvak Evrolige.

"Nema potrebe govoriti o svemu što je Željko uradio u karijeri. On je vjerovatno najbolji evropski trener svih vremena. Pitanje je da li neko može da nadmaši njegove uspjehe. Za nas trenere je veliki izazov biti na suprotnoj strani terena. Uživaću definitivno".

Mnoge je iznenadila odluka Obradovića da se vrati u Partizan.

"Željko je imao svoje planove i ambicije, mnogo toga je u životu prošao, zna šta radi i čim se na to odlučio, onda može da se vidi koliko je to želio", kaže sagovornik MONDA.

Na pripremnom turniru u Opatiji, Jovanović je ovog ljeta sa Cibonom uspio da slavi protiv Partizana. Sada očekuje nešto totalno drugačije.

"To što smo ih pobjedili može da nam bude i otežavajuća okolnost. Uvijek kažem da su te pripremne utakmice važne, ali su u isto vrijeme potpuno različit sport u odnosu na zvanične mečeve. Očekujem motivisanog rivala, kvalitetnog. Biće pojačani i za Pantera i Smailagića koji nisu igrali u tom duelu.

Nada se da će tribine "Draženovog doma" biti pune za taj klasik.

"Biće dobar meč pred navijačima. Partizan ima zaista odličan tim koji zna da igra, stranci imaju taj ekstra kvalitet. Ekipa je napravljena za brzu i modernu košarku, dobro igraju i sa nižom petorkom, agresivni su. Stvarno imaju puno rješenja."

Jovanović je karijeru počeo kao asistent u FMP-u, pa je godinu dana proveo u radu sa mlađim kategorijama Crvene zvezde. Potom je tri godine vodio seniore tima iz Železnika prije odlaska u Cibonu. Imao je priliku i da vidi kako izgleda NBA liga pošto je 2018. godine bio dio Ljetnje lige sa Los Anđeles Klipersima.

Partizan je tim koji voli brzu igru i kao što ste u MONDO kolumni mogli da pročitate, to je ekipa sa kojom se ne ide u jurnjavu. Ipak, Cibona je jedna od ekipa koja može da proba da parira u tom segmentu.

"Pokušavamo tako da igramo, brzo i trkački. Mladi smo, imamo igrače tog profila koji mogu trkački da prate. Kalendar nam ne ide na ruku, jer za 30 dana imamo 13 mečeva, što je mnogo, od čega osam ili devet gostovanja, sve to iziskuje preveliku potrošnju i smanjuje vrijeme za trening. Do sada smo uspjeli nekako sve da uradimo na pravi način. Uostalom, motivacija za meč protiv Partizana je dovoljna za to pariranje."

"ROKO DA NE MISLI JOŠ O NBA"



Jedan od igrača koji se posebno ističe u timu Cibosa je Roko Prkačin (20). Već mu predviđaju i NBA karijeru.

Roko Prkačin

"Ne želim da izdvajam nikoga od njih. Roko je jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi u svom godištu, to nije tajna. Ima puno da radi. Za sada dobro ide. Treba da bude na zemlji i da radi vrijedno da dođe do ciljeva. Zaista je sjajno dijete i treba samo da razmišlja o svojim obavezama i radu, sve ostalo će doći - i NBA liga i druge stvari. Samo ne smije da razmišlja o tome, već da ide polako, to je jedini put ka uspjehu, posebno u sportu. Minuli rad se zaboravlja".

ABA liga je ove sezone pokazala da će biti posebno zanimljiva, uz to je došlo do promjene u sistemu pa će se šest timova boriti u plej-ofu. Prva dva idu direktno u polufinale, a preostala četiri u četvrtfinale.

"Liga je iz godine u godine sve interesantnija i za igranje i gledanje. Došao je Obradović, Džikić je u Budućnosti, tu je povratak evroligaških igrača poput Nikole Kalinića i Vladimira Micova, ima iznenađenja, ni domaći teren više nije tako siguran. Po meni je promjena sistema lijepa stvar, donjeće neku sportsku draž, lično bih volio da je bilo osam, ne šest, ali dobro. Svih prethodnih godina je bila borba za prva četiri mjesta i onda ostale ekipe nisu imale neku preveliku draž za borbom ako obezbjede opstanak. Sada i na papiru imaju za šta da se bore, postoje ambicije da budeš među šest."

KOKOŠKOV I REPREZENTACIJA SRBIJE

U minulom olimpijskom ciklusu, Jovanović je bio u stručnom štabu bivšeg selektora Igora Kokoškova. I njega i dalje boli poraz od Italije u finalu kvalifikacionog turnira koji je ostavio "orlove" bez Olimpijskih igara.

"Nažalost, nismo ispunili ono što je cijela javnost očekivala od nas, posebno mi koji smo bili tamo. Ostaje kod svih nas velika žal zbog svega toga. Bilo je tu puno objektivnih razloga. Na kraju mi je jako krivo zbog Igora i zbog igrača i KSS, koji nam je dao podršku. Propustili smo veliku šansu, ali život ide dalje. Nadam se da će rezultati biti bolji u budućnosti."

Kokoškov se vratio u NBA ligu, biće pomoćnik Džejsonu Kidu u Dalasu, dok je na klupu reprezentacije došao Svetislav Pešić.

"Ponavljam, svima nama je krivo zbog tog turnira, došli smo sa željom i motivacijom da napravimo rezultat. U sportu se dešavaju takve stvari i to je to. Igor je zaista fenomenalan trener, jedan veliki znalac i veoma je cijenjen u NBA ligi. Što se Karija tiče, stvarno nema potrebe trošiti reči na njegove uspjehe. Želim mu puno sreće i uspjeha sa reprezentacijom Srbije", zaključio je Vladimir Jovanović.