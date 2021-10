Navijači Zvezde ovacijama nagradili Ivanovića! "Pionir" je ustao i iznenadio Džonija: Nisam ovo očekivao! (VIDEO)

Nikola Ivanović je svjestan i samokritičan zbog slabije igre u napadu, ali je srećan što publika prepoznaje njegovu borbenost i želju.

Derbi kola je u opravdao sva očekivanja. Crvena zvezda je 16 poena minusa uspjela da pretvori u 15 poena plusa i savlada Cedevita Olimpiju (79:64).

Poslije mnogo problema u prvih 15 minuta i najvećeg zaostatka (19:35) crveno-bijeli su napravili veliki preokret i stigli do trećeg trijumfa u ABA ligi.

Jedan od igrača koji ima velike zasluge za to je Nikola Ivanović (12, 5sk, 4as). Njegovi poeni u važnim momentima su bili ključ povratka.

"I prije meča smo znali koja je važnost utakmice i koliko je bilo bitno da se napravi reakcija u odnosu na poraz u Laktašima i da se vratimo na pobjednički kolosijek u ABA ligi. Posebno poslije dvije teške utakmice i puta u Moskvu", počeo je priču Ivanović.

Upravo to je bilo njemu i saigračima u glavi i kod tog zaostatka.

"Samo to što smo znali važnost meča i pobjede je bilo dovoljno da ne dozvolimo Cedeviti da održi prednost. U drugom poluvremenu smo igrali u odbrani onako kako znamo i kako treba i na kraju relativno rutinski slavili."

Za sedam dana su crveno-bijeli odigrali četiri meča. Izgubili su od Igokee i CSKA gostima, savladali su Žalgiris i Cedevita Olimpiju kod kuće.

"Specifično je zaista. Mnogo je teško igrati svaka dva dana i iznova naći motiv, ritam i snagu. Svjesni smo bili prije početka sezone šta nas sve čeka, posebno u oktobru koji je jedan od najtežih."

Vidno je od starta sezone da Nikola traži pravi šuterski ritam, onaj koji ga je krasio u Budućnosti iz koje je stigao na Mali Kalemegdan. Učinak jeste bio dvocifren, ali je šut za tri bio slab (1/7)

"Tražio sam šut i sinoć i nisam uspio da ga nađem", nasmijao se Nikola, pa nastavio:

"Drago mi je što sam uspio da pronađem nešto što je pomoglo ekipi da se odvoji i da smo uz dobru defanzivu i neke koševe u napadu uspjeli da promijenimo meč."

Na to se nadovezalo još jedno pitanje upravo o tom traženju napadačkog ritma.

"Hvala vam što ste tako fini", ponovo se Ivanović našalio, svjestan i samokritičan na svoje partije do sada.

"Jesam tražio, nisam uspio da poentiram na pravi način, nije me šut išao. Htio sam da dam doprinos, da pomognem timu, to je stvar koja me gurala cijelu utakmicu."

Da publika to i te kako zna da cijeni moglo je da se vidi kada je dobio stojeće ovacije i skandiranje "Džoni, Džoni".

"Nisam to očekivao, generalno je osjećaj lijep. Nezavisno od Zvezde i bilo čega zaista se uvijek trudim da dam sve od sebe i da pružim sve što mogu. Drago mi je što su navijači makar na trenutak to prepoznali", zaključio je Ivanović.

Ivanović je u dosadašnje četiri utakmice regionalnog takmičenja imao dobar šut za dva (10/16), ali je problem u šutu za tri poena (4/21). Dejan Radonjić i ekipa imaće sada malo više vremena za odmor i treninge pošto je sljedeća utakmica u petak protiv Albe u Beogradu (19.00).