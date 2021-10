Radonjić o Kaliniću: To mu očigledno prija! Jednim odgovorom otkrio ulogu Luke Mitrovića ove sezone

Radonjića poslije pobjede pitali za dva igrača, on vrlo kratko sve objasnio.

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Crvena zvezda mts/MN Press

Crvena zvezda je usphela da se vrati poslije minusa od 16 poena u prvom poluvremenu i da pobijedi Cedevita Olimpiju na svom terenu. Iako je na kraju bilo 15 razlike za crveno-bijele, trener Dejan Radonjić smatra da taj rezultat nije realan.

On je više puta poslije meča istakao da Cedevita nije zaslužila da izgubi sa tolikom razlikom.

"Taj rezultat ne govori dovoljno o onome što se dešavalo tokom meča. Teška utakmica za nas, poslije meča u Moskvi, praktično bez treninga, a poslije niza jako teških mečeva sa ogromnom potrošnjom. Bila je mala enigma kako ćemo odreagovati. Početak je pokazao da postoji određena opreznost. U drugoj četvrtini smo u posljednjih nekoliko minuta ušli sa mnogo većom energijom. Podigli intenzitet, kvalitet odbrane je bio mnogo bolji. Uspjeli smo da smanjimo tu zavidnu razliku Olimpije, pa čak i da vodimo tim poenom razlike", rekao je odmah poslije meča Dejan Radonjić.

Prema njegovom mišljenju, za ovu pobjedu bila je presudna druga četvrtina, u kojoj je njegov tim uspio da u finišu stigle velikih 16 poena zaostatka.

"Mislim da je ukupno gledajući u drugoj četvrtini bilo bitno da izađemo iz statusa ili stanja koje je moglo da nas uvede u mnogo veće probleme. Cedevita je vješto koristila našu mekanu odbranu, a mi nismo uspijevali da iz mekane odbrane dođemo napadom do boljeg rezultata", dodao je on na konferenciji za novinare.

Jasno je kada je meč prelomljen, a prednost koju je čvrsta odbrana napravila na kraju je bila prilično velika.

"Ta druga četvrtina kada smo stigli tu veliku razliku nam je omogućila da možemo kasnije da gradimo rezultat. Uspjeli smo u drugom dijelu da kroz dobru odbranu dođemo i do određenog broja dobrih napada i realizacije koja nam je omogućila mirnu završnicu. Na kraju prednost je bila prevelika u odnosu na ono što se dešavalo na terenu."

Opet je Nikola Kalinić bio dugo na terenu, ovoga puta 31 minut. Postavilo se pitanje njegove minutaže...

"Očigledno mu prija to", rekao je Radonjić o lideru svog tima.

Novinare je zanimalo i kako Radonjić komentariše igre Ognjena Kuzmića, a opaska da je on jedini klasičan centar u ekipi nije nešto sa čim se Radonjić složio.

"Pa dobro, vi imate vašu analizu tima, ja ne mislim da je on jedini centar. Mislim da je to manje bitno. Uspjeli smo da iznesemo ovaj period sa dva centra, koja će da igraju to i u nastavku", dodao je on.

Taj posljednji odgovor vjerovatno otkriva uloge nekoliko igrača u timu ove sezone, a posebno ulogu Luke Mitrovića. Čini se da će on do kraja godine biti korišćen prvenstveno kao centar, gdje se sjajno snalazi.

Poslije naporne sedmice i tri utakmice u ritmu srijeda - petak - nejdelja, Zvezda će sljedeće nedjelje dobiti šansu za kratki predah pred naredni evroligaški meč - protiv Albe u petak.