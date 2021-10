Ove NBA timove sigurno nećete gledati, ali njega morate: Lejkersi imaju "seljačkog Kobija" i svi jedva čekaju da ga vide

Na dan kada počinje nova sezona osvrnimo se i ka timovima koji najmanje interesuju ljubitelje košarke, ali i ka igraču koji sigurno ima jedan od najoriginalnijih nadimaka poslednjih godina - "Seoski Kobi Brajant!".

Izvor: Profimedia

Utakmicama Milvoki Baks - Bruklin Nets, u noći između utorka i srede počinje nova NBA sezona, koja se mjesecima čekala.

Uz MONDO podkast "Šesta lična" možete da čujete šta se sve bitno događa u Istočnoj i u Zapadnoj konferenciji, a poznato je da će u takmičarskoj 2020/21 preko "bare" igrati Nikola Jokić (Denver), Bogdan Bogdanović (Atlanta), Nemanja Bjelica (Golden Stejt), Boban Marjanović (Dalas) i Aleksej Pokuševski (Oklahoma).

Isto tako, jasno je kao dan i da će Milvoki imati težak zadatak u odbrani titule, da mu prijeti "veće staraca" u Lejkersima, da je na papiru i dalje najači Bruklin, da će Finiks pokušati da ponovi prošlu sezonu, da će Klipersi pokušati da ne ponove prethodne sezone i da konačno uđu u veliko finale...

Međutim ostavimo po strani najveće favorite i najzvučnije sastave timove. Hajde sada da se osvrnemo ka timovima koje sigurno nećete gledati u novoj sezoni, niti će vas interesovati kako igraju i kako izgledaju na terenu.

Miloš i Edin su u najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična" nabrojali nekoliko timova koji sigurno neće biti među najgledanijima.

"U ovoj sezoni ima nekoliko timova koje uopšte neću skretati da gledam. Jedna od njih je Oklahoma i apsolutno me ne zanima šta se dešava tamo".

"To je istina", nasmijao se Edin.

Izvor: Profimedia

"Uglavnom me ne zanima šta će biti u Orlandu".

"To me najviše ne zanima", dodao je Edin, pa nastavio:

"Gledaću Nju Orleans, ali me toliko ne zanimaju da ne mogu da objasnim. To je baš ekipa za koju se pitaš - Šta sa njima? Gledaću, Zajon je tu, ali me stvarno ne zanima".

Edin se sjetio i još jednog tima na čijim utakmicama neće zadržavati pogled.

"Joj i Memfis, ajde zbog Morenta. Pratiću zbog Sema Merila, da vidim da li će tamo dobiti prostor da zasoli", dodao je Edin u "Šestoj ličnoj".

Svaki ljubitelj košarke će prema ličnim afinitetima dodati ili oduzeti poneki tim ovoj listi. Sa druge strane, sigurno je da će Lebronove Lejkerse svi želeti da gledaju - i to ne samo zbog Džejmsa, Entonija Dejvisa, Rasela Vestbruka, Karmela Entonija i ostalih...

Mnogi će željeti da vide "Seoskog Kobija Brajanta!"

Ostin Rivs

Izvor: Profimedia

Mladi bek-šuter Ostin Rivs (23 godine, 196 centimetara) došao je u Lejkerse ovog ljeta sa koledža Oklahoma, nakon što nije bio odabran na NBA draftu.

Momak iz Njuarka, malog mesta u Arkanzasu od oko 1.200 žitelja, potpisao je u avgustu "dvosmerni" ugovor sa Lejkersima, a onda je dobio standardni ugovor i definitivno će igrati u zvjezdanom timu, gdje je donio svoj talenat i neobični nadimak.

Dok je igrao na koledžu Oklahoma, tamo su ga nazvali "Hillbilly" Kobi ili 'HBK' ("Hillbilly" - sa sela, iz unutrašnjosti).

"Da, tako me zovu. U mojoj prvoj godini na Oklahomi, asistent na univerzitetu mi je prišao jednog dana i tako me nazvao. Pitao sam ga: 'O čemu pričaš?', a on je odgovorio 'HBK'. Jedan od saigrača je čuo za to i tako je počelo. Tri godine su to govorili, najpre samo u Oklahomi, onda i dalje od toga".

"Da li si zaista sa sela?"

Izvor: Youtube/Bleacher Report

Na pitanje da li zaisa dolazi sa sela, odgovorio je uz osmijeh:

"Ne baš, ali sam iz Arkanzasa, usred ničega i odrastao sam na farmi. Tako da mi nadimak odgovara", nasmijao se Rivs.

Seoski Kobi pošao je sa farme, pa preko poznatog koledža ostvario san i stigao u Stejpls centar, dom pravog Kobija. I sigurno će biti zabavno pratiti koliko će moći da pomogne Lebronu i ekipi u napadu na titulu.