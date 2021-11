Borac raskinuo sa Njegošem Sikirašem prije debija: Nije se uklapao u koncepciju trenera

Košarkaški klub Borac raskinuo je ugovor sa Njegošem Sikirašem.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Momak iz Pala, koji se proteklog ljeta vratio u Republiku Srpsku iz Španije, nije dobio priliku ni na jednoj zvaničnoj utakmici banjalučkog tima ove sezone iako je njegov dolazak izazvao veliku pažnju javnosti jer je najavljen kao veliko pojačanje.

"Raskinuli smo ugovor sa Sikirašem i on je sada slobodan igrač koji je u potrazi za novim klubom. Jednostavno, trener (Dragan Nikolić) ga ne vidi u ekipi i to je jedini razlog zbog kojeg je došlo do prekida saradnje. Njegoš je super momak, odličan igrač, ali se nije uklapao u koncepciju trenera. Nismo imali nikakvih problema i prijateljski smo se razišli", izjavio je predsjednik Borca Milan Đajić za "Glas Srpske".

Banjalučki košarkaši su u prvenstvu Bosne i Hercegovine upisao dvije pobjede iz isto toliko utakmica, a u narednom kolu gostuju sarajevskoj Bosni Rojal.

(mondo.ba)