Kad smo dobri, pravimo rezultat! Zvezda se raspucala pred derbi - Radonjić pomenuo i oscilacije!

Crveno-bijeli nastavili pobjednički niz, a slijedi im veliki izazov u narednoj rundi ABA lige.

Crvena zvezda slavila je u Zadru, upisala je i šestu pobjedu u prvih sedam kola regionalnog takmičenja i sada u dobrom raspoloženju čeka derbi. U narednoj rundi igraće protiv Partizana, jedinog tima u ligi sa stopostotnim učinkom.

Dejan Radonjić se još nije okrenuo ka tom meču i nakon pobjede u Zadru govorio je samo o toj utakmici. Istakao je da Crvena zvezda pravi rezultat kada igra dobro, ali da je bilo i oscilacija na meču!

"Gledajući ukupno meč, bilo je puno situacija kada smo bili dobri i pravili rezultat, kao i situacija kada smo to radili drugačije i kada je Zadar naravno, stizao velikom željom, borbenošću i igrom stizao", rekao je trener crveno-bijelih.

Crnogorski stručnjak na klupi beogradskog tima nije bio u potpunosti zadoovljan odbranom koju je njegov tim igrao na gostovanju u Hrvatskoj.

"Od početka je krenulo tako, da smo u drugoj četvrtini počeli da gradimo rezultat. Neke greške u odbrani nisu nas u toj četvrtini dovele do boljeg rezultata, a u nastavku smo uspjeli da preciznijom igrom u napadu dođemo do značajnijeg vođstva, koje smo kontrolisali do samog kraja meča i došli do pobjede", pojasnio je Dejan Radonjić.

Crvena zvezda će u nedjelju dočekati Partizan u derbiju 8. kola ABA lige, a oba tima prije toga imaju obaveze u evropskim takmičenjima.

Crveno-bijeli će dočekati Asvel u okviru Evrolige, dok će Partizan u Evrokupu gostovati Andori.

